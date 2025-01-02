花蓮土地現值微幅上漲0.55%　中山路與中正路口蟬聯地王

▲花蓮縣114年期公告土地現值已提送花蓮縣地價及標準地價評議委員會評議通過。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣114年期公告土地現值已於113年12月12日提送花蓮縣地價及標準地價評議委員會評議通過，為適度反映市場行情，全縣公告土地現值總額較113年期微幅上漲0.55%，其中花蓮縣地王仍位於花蓮市中山路與中正路口，公告土地現值為每平方公尺41.9萬元(每坪約138.7萬元)。

縣府表示，公告地價部分已於113年期調整完畢，依法每二年調整一次，因此，114年期無需調整公告地價，民眾持有土地之稅賦不受影響。



依據花蓮縣政府地政處統計，於114年期地價調查作業期間全縣不動產買賣登記案件總計4,545件（法定調查及蒐集買賣實例期間：112年9月2日起至113年9月1日止），較去年同期減少622件，減少幅度為12.04%，交易案件主要集中於大花蓮生活圈之花蓮市及吉安鄉，各鄉鎮市交易量雖略有減少，成交價格仍維持穩定發展趨勢。

其中吉安鄉之成交量則有增加之情形，主要係因該鄉有較多新成屋於本期完成過戶登記，中、南區交易量之減少，主要係因該地區上期辦理完成多件公共建設工程用地協議價購取得案件（例如台九線道路拓寬工程及花東地區鐵路雙軌電氣化工程等），本期協議價購用地案件則有明顯減少情形。

此外，全縣新建案仍持續推出(114年期作業期間已備查之預售屋建案總計42案，較113年期增加5案)，主要集中在花蓮市、吉安鄉及新城鄉，整體而言，114年期公告土地現值微幅上漲。



花蓮縣政府地政處林輝雄代理處長表示，公告土地現值每年度辦理之調整作業，係以「內政部不動產交易實價查詢服務網」得公開查詢之買賣交易案件作為地價調查作業之基礎，依相關法令規定應適度反映不動產交易市場之變動情形，如調查及調整之結果為適度提升，將能更真實的反映不動產之價值。此外，所有權人持有之土地如無移轉所有權或設定典權，並不會課徵土地增值稅，所以對於大多數持有土地之民眾而言，並不會因為公告土地現值之適度提升而增加稅賦上的負擔。

縣府地政處表示，全縣各宗土地114年期公告土地現值，目前正由本縣各地政事務所依照評議結果計算中，並將於114年1月1日公告。

民眾可於公告後至花蓮縣全球資訊服務網/政府E窗口/地政處/熱門連結/花蓮縣公告土地現值及公告地價查詢（https://la.hl.gov.tw/）；花蓮縣各地政事務所亦將於114年1月2日起，陳列轄區各宗土地114年期公告土地現值表供查詢閱覽。