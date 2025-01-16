　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商新春「1元喝美式」！買咖啡玩轉盤　還有抽抽樂中獎率100%

▲▼萊爾富買咖啡抽轉盤優惠，最低1元喝美式，同步推出開運美食。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富買咖啡玩轉盤，最低抽到「1元喝美式」。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接新年好兆頭，萊爾富推出Hi café「迎新春 測手氣」活動，指定門市單筆消費任一款Hi café商品，即可透過螢幕轉盤抽獎，除了測新年運勢，還有機會獲得隨機的咖啡優惠券，最低可享「大杯美式咖啡1元」爽喝，還有10元、買1送1等優惠。另也集結5大IP角色推出抽抽樂活動，50元抽獎券有機會抽到萬元大獎。

▲▼萊爾富買咖啡抽轉盤優惠，最低1元喝美式，同步推出開運美食。（圖／萊爾富提供）

▲「好運同樂會抽抽樂」活動，每張抽獎券售價50元。（圖／萊爾富提供）

萊爾富即日起至2月4日，攜手野生喵喵怪、天竺鼠森森、伸縮自如的雞與鴨、哈囉兔兔、旋轉甜不辣，5款人氣IP角色，共同推出「好運同樂會抽抽樂」活動，每張抽獎券售價50元，有機會抽中獎值超過50元的指定獨家授權商品，張張有獎、中獎機率100%。

幸運的民眾還有機會能以50元抽中萬元大獎，包括含黃金1錢的特別黃金獎「獨家創作黃金豆畫」1款共5名（有5款，款式隨機，金價將隨國際市場價格浮動），頭獎有「iPad(第10代)Wi-Fi 64GB」1台共5名（有銀色/黃色，顏色隨機）與保護殼(10.9吋)。另有「多功能小食鍋」、「無線充電器」等。

▲▼萊爾富買咖啡抽轉盤優惠，最低1元喝美式，同步推出開運美食。（圖／萊爾富提供）

▲「好運同樂會抽抽樂」抽獎券張張有獎、中獎機率100%。（圖／萊爾富提供）

同步Hi café推出「迎新春 測手氣」活動，消費者可於指定門市單筆消費任一杯Hi café商品（整買零取不參與活動），即可透過螢幕轉盤抽獎1次，測新年運勢（大吉/中吉/小吉），還有機會獲得隨機的咖啡優惠券，可於下次消費時使用，2月25日前兌換完畢。隨機咖啡優惠券有機會抽到「大杯美式咖啡1元」，或是大杯拿鐵10元、多款飲品買1送1、第2杯5元等。

▲▼萊爾富買咖啡抽轉盤優惠，最低1元喝美式，同步推出開運美食。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富端出應景喜氣的開運鮮食。（圖／萊爾富提供）
 
萊爾富也端出4款應景喜氣的開運鮮食，首推年節必吃的「臘香烏魚子炒飯」（單件售價109元），還與知名「狀元油飯」共同研發，推出象徵開運招財的「黃金櫻花蝦油飯」（單件售價89元），將酥脆櫻花蝦拌入炊蒸油飯，香氣四溢。

▲▼萊爾富買咖啡抽轉盤優惠，最低1元喝美式，同步推出開運美食。（圖／萊爾富提供）

▲▼開運麵包搭指定飲品優惠。（圖／萊爾富提供）

▲▼萊爾富買咖啡抽轉盤優惠，最低1元喝美式，同步推出開運美食。（圖／萊爾富提供）
 
同步祭出蘊含美好寓意的開運麵包，像是單件售價32元的蜜橘卡士達麵包、售價35元的蘋果乳酪軟歐與究柔-蘋安大桔夾心吐司、售價38元的究餡-好事花生麵包等。2月4日前，於萊爾富門市購買指定開運麵包，搭指定飲品，享合購價只要59元。

●7-11 新年鮮食

7-ELEVEN「星級饗宴」與台南晶英酒店主廚共同開發「晶英滷肉刈包」，不到百元就能吃，1月21日前搭配豬血湯、四神湯等指定湯品，還享88折優惠。而考量春節假期許多店家未營業，7-11也推出多款適合祭拜地基主的「大雞腿」系列商品，方便民眾準備。

▲7-11與台南晶英酒店主廚共同開發「晶英滷肉刈包」，搭湯品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11 哈燒專櫃也推出現烤「古早味烤雞腿」，2月4日前2件99元超值優惠。（圖／業者提供）

●全家開運鮮食

全家新春限定「開運鮮食」系列，今年攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，推出6款充滿年節氣息的開運新品，其中「財神指定大雞腿油飯」可說是拜拜首選，油飯以木桶傳統工法炊煮，配料以香菇及金勾蝦拌炒，再加上滷製入味的特選大雞腿，售價129元；若到全家店舖LINE群組參與店長團購，還享團友限定優惠價「2入238元」。

▲「財神指定大雞腿油飯」適合春節拜拜。（圖／全家提供）

▲全家合作《神明便利商店》，推出開運新品美食。（圖／全家提供）

其他開運鮮食還有「年年魷魚香菇炊飯飯卷」、「黃金滿袋熔岩匹克堡」，還有超古錐的「雞腿造型麵包」喜氣應景，拜土地公也能可愛又方便。而全家minimore甜點同步推出2款開運新品，包括鹹味小點「白醬海味鹹派」，以及「大橘大利泡芙」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里
網紅「4女侍富商」爆拍激戰片　脫口極端宣言：做了斷
利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕限動10字疑曝心聲
「隔壁同事得流感，沒幾天就死了」　醫憶：她衝第一打疫苗
知名貴婦「肉償高利貸」1次1000萬！　土豪偷拍多視角片
家正婦注意！林家正獲WBC資格賽徵詢　健康狀況是關鍵
利菁脫口爆謝金燕兒生父！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商新春「1元喝美式」！買咖啡玩轉盤　還有抽抽樂中獎率100%

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！28吋萬國通路行李廂5千有找

金門人也能叫「Uber Eats」了！加碼收限時優惠碼

【廣編】年節送禮「健康體面」成首選　萬歲牌堅果飲禮盒送入心坎

超商掃除清潔用品「買1送1」　洗衣精下殺7折

性侵案波及「美樂蒂聯名」　麥當勞2點回應道歉：會負起應有責任

咖啡10元、半價喝！超商限5天優惠懶人包　指定商品買1送1

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

超商新春「1元喝美式」！買咖啡玩轉盤　還有抽抽樂中獎率100%

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！28吋萬國通路行李廂5千有找

金門人也能叫「Uber Eats」了！加碼收限時優惠碼

【廣編】年節送禮「健康體面」成首選　萬歲牌堅果飲禮盒送入心坎

超商掃除清潔用品「買1送1」　洗衣精下殺7折

性侵案波及「美樂蒂聯名」　麥當勞2點回應道歉：會負起應有責任

咖啡10元、半價喝！超商限5天優惠懶人包　指定商品買1送1

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

「3生肖」沒犯太歲也很衰！　2025恐遇車關、血光

顯微鏡看「皮蛋」超多寄生蟲蠕動？　專家直接打臉

野火奇蹟！　焦黑廢墟中「1977年藍色麵包車」完好無損

吃尾牙「家人朋友一個個發病」　醫揪元凶：潛伏期很短

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

2025年事業運一次看！　1生肖別換工作「否則一事無成」

金針菇台版《魷魚》4關卡！　網全卡這關再出題：珍珠奶茶同時喝完

23周孕婦照超音波　醫一看流冷汗「緊急拆彈」

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

消費熱門新聞

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！

超商咖啡「買1送1、買20送20」

全家預計推出吉伊卡哇咖啡杯！

7-11「16款賀年LINE貼圖」免費載

拜地基主「大雞腿」超商就能買！

2025春節送禮指南公開健康禮盒

超商「1元喝美式」、抽抽樂中獎率100%

繼光香香雞聯名寶可夢第2彈！

麥當勞美樂蒂聯名活動喊卡、金迎招財系列延後上市

咖啡10元、半價喝！超商限5天優惠懶人包

漢堡王捲捲德腸堡限時3天快閃回歸

喜年來推出創新聯名禮盒　萌趣開運創意滿點

過年必吃美味年菜　就靠「祕密武器」搞定

更多熱門

相關新聞

咖啡10元、半價喝！超商限5天優惠懶人包

咖啡10元、半價喝！超商限5天優惠懶人包

無論有沒有領年終，荷包君能省必須省！全家今（15）日起至19日連續5天推出會員限定優惠，多項飲品、零食「買1送1」，還有咖啡、霜淇淋「第二件10元」。萊爾富也同步限時5天推出優惠，泡麵買1送1、指定品兩件更省；7-11也有指定飲品第二杯10元、買1送1。

超商咖啡「買1送1、買20送20」

超商咖啡「買1送1、買20送20」

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠懶人包

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠懶人包

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

限今天！超商咖啡「買6送6」開搶

限今天！超商咖啡「買6送6」開搶

關鍵字：

萊爾富超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

青少女梅毒10年來暴增！疾管署分析3原因

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

李怡貞酸奈奈子「一看就綠茶」

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面