超商新春「1元喝美式」！買咖啡玩轉盤　還有抽抽樂中獎率100%

▲萊爾富買咖啡玩轉盤，最低抽到「1元喝美式」。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接新年好兆頭，萊爾富推出Hi café「迎新春 測手氣」活動，指定門市單筆消費任一款Hi café商品，即可透過螢幕轉盤抽獎，除了測新年運勢，還有機會獲得隨機的咖啡優惠券，最低可享「大杯美式咖啡1元」爽喝，還有10元、買1送1等優惠。另也集結5大IP角色推出抽抽樂活動，50元抽獎券有機會抽到萬元大獎。

▲「好運同樂會抽抽樂」活動，每張抽獎券售價50元。（圖／萊爾富提供）

萊爾富即日起至2月4日，攜手野生喵喵怪、天竺鼠森森、伸縮自如的雞與鴨、哈囉兔兔、旋轉甜不辣，5款人氣IP角色，共同推出「好運同樂會抽抽樂」活動，每張抽獎券售價50元，有機會抽中獎值超過50元的指定獨家授權商品，張張有獎、中獎機率100%。

幸運的民眾還有機會能以50元抽中萬元大獎，包括含黃金1錢的特別黃金獎「獨家創作黃金豆畫」1款共5名（有5款，款式隨機，金價將隨國際市場價格浮動），頭獎有「iPad(第10代)Wi-Fi 64GB」1台共5名（有銀色/黃色，顏色隨機）與保護殼(10.9吋)。另有「多功能小食鍋」、「無線充電器」等。

▲「好運同樂會抽抽樂」抽獎券張張有獎、中獎機率100%。（圖／萊爾富提供）

同步Hi café推出「迎新春 測手氣」活動，消費者可於指定門市單筆消費任一杯Hi café商品（整買零取不參與活動），即可透過螢幕轉盤抽獎1次，測新年運勢（大吉/中吉/小吉），還有機會獲得隨機的咖啡優惠券，可於下次消費時使用，2月25日前兌換完畢。隨機咖啡優惠券有機會抽到「大杯美式咖啡1元」，或是大杯拿鐵10元、多款飲品買1送1、第2杯5元等。

▲萊爾富端出應景喜氣的開運鮮食。（圖／萊爾富提供）



萊爾富也端出4款應景喜氣的開運鮮食，首推年節必吃的「臘香烏魚子炒飯」（單件售價109元），還與知名「狀元油飯」共同研發，推出象徵開運招財的「黃金櫻花蝦油飯」（單件售價89元），將酥脆櫻花蝦拌入炊蒸油飯，香氣四溢。

▲▼開運麵包搭指定飲品優惠。（圖／萊爾富提供）





同步祭出蘊含美好寓意的開運麵包，像是單件售價32元的蜜橘卡士達麵包、售價35元的蘋果乳酪軟歐與究柔-蘋安大桔夾心吐司、售價38元的究餡-好事花生麵包等。2月4日前，於萊爾富門市購買指定開運麵包，搭指定飲品，享合購價只要59元。

●7-11 新年鮮食

7-ELEVEN「星級饗宴」與台南晶英酒店主廚共同開發「晶英滷肉刈包」，不到百元就能吃，1月21日前搭配豬血湯、四神湯等指定湯品，還享88折優惠。而考量春節假期許多店家未營業，7-11也推出多款適合祭拜地基主的「大雞腿」系列商品，方便民眾準備。

▲7-11與台南晶英酒店主廚共同開發「晶英滷肉刈包」，搭湯品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11 哈燒專櫃也推出現烤「古早味烤雞腿」，2月4日前2件99元超值優惠。（圖／業者提供）

●全家開運鮮食

全家新春限定「開運鮮食」系列，今年攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，推出6款充滿年節氣息的開運新品，其中「財神指定大雞腿油飯」可說是拜拜首選，油飯以木桶傳統工法炊煮，配料以香菇及金勾蝦拌炒，再加上滷製入味的特選大雞腿，售價129元；若到全家店舖LINE群組參與店長團購，還享團友限定優惠價「2入238元」。

▲「財神指定大雞腿油飯」適合春節拜拜。（圖／全家提供）

▲全家合作《神明便利商店》，推出開運新品美食。（圖／全家提供）

其他開運鮮食還有「年年魷魚香菇炊飯飯卷」、「黃金滿袋熔岩匹克堡」，還有超古錐的「雞腿造型麵包」喜氣應景，拜土地公也能可愛又方便。而全家minimore甜點同步推出2款開運新品，包括鹹味小點「白醬海味鹹派」，以及「大橘大利泡芙」。