高雄1月狂增5新航線　虎航今直飛新千歲！南部鄉親嗨翻

▲虎航高雄直飛新千歲今日首航。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2025新航線報到！虎航高雄直飛新千歲、泰獅航曼谷及沖繩在今(21日)展開首航。高雄觀光局長高閔琳、立委許智傑服務團隊，現身機場發送迎賓紀念品給首航旅客，觀光業者樂見其成，南部鄉親終於不用顛簸到桃園搭機，到北海道大啖帝王蟹、滑雪更方便了。

高雄今年1月就迎來5條新航線，除了月初有可依航空高雄仁川短期包機，今日則有虎航高雄直飛新千歲機場，以及泰獅航直飛曼谷、沖繩，25日還有泰獅航首航泰國清邁，是高雄串聯世界的里程碑。

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▲高雄今日有3班首航，包括虎航飛新千歲、泰獅航飛曼谷及沖繩。（圖／記者許宥孺攝）

觀光局長高閔琳表示，疫情之後，高雄在國際航班上表現非常好，與去年同期比較，國際旅客住宿高雄成長近20%，市府於2023年陸續前往泰國、星馬、越南做觀光推廣，希望積極拓展東南亞旅遊市場。今日泰獅航重新開航，不管是把高雄做為飛往日本的中繼站，或是在高雄直飛曼谷航班，都能造福兩地旅客。

高閔琳說，高雄國際旅客以東南亞居多，不管是航班、航點、入境高雄、住宿高雄都是超越疫情2019年之前，高雄在2024年獲Agoda高度關注，是全台唯一入榜亞太地區便宜、好玩的城市，近日Klook也公布高雄是2025年新興旅遊城市，各界都看好高雄觀光旅遊前景。

▲觀光局長高閔琳。（圖／記者許宥孺攝）

促成航線的立委許智傑指出，他從2023年5月起，要求高雄機場恢復疫情前航班，這段時間已推動超過10條高雄的航線，並拜訪超過10家航公司、爭取2架彩繪機到高雄及1架大飛機4月加入營運。他目標今年要再推動10個新航點，除了一月5條新航線外，二月還有熊本，上半年也預計開闢韓國濟州、10月預計則有日本仙台等航線。

高閔琳、許智傑服務團隊今日上午在機場發送迎賓紀念品給首航旅客，觀光業者表示，北海道開航後，南臺灣民眾要去北海道滑雪、參加雪季、品嚐帝王蟹，不用再舟車勞頓到桃園機場了。另外2個熱門航點，日本避冬聖地沖繩及東方威尼斯曼谷，都是台灣免簽能入境的旅遊熱門點，今天一次3個地點開航，將開啟旅遊新巔峰。

▲▼觀光局長高閔琳、許智傑團隊發放迎賓禮給泰獅航入境旅客。（圖／記者許宥孺攝）

許智傑表示，目前著手推動中的還有2條黃金航線，第一條是直飛美國航線，今年7月聯合航空將開闢高雄直飛東京航線，旅客從高雄出發轉機到美國更便利，業者爭取評估台灣直飛美國的航線，未來運量如果達標，高雄直飛美國將不在是夢想。

另一個則是高雄直飛日本羽田航線，去年10月25日許智傑與臺灣日本關係協會蘇嘉全會長，一同向日本台灣交流協會片山和之代表，爭取航約重新調整，增加高雄直飛羽田航權，期待未來能開拓全新的台日航班。