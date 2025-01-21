陸青年失業率降至15.7%　連4個月下降

▲大陸青年失業率連續下降。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局20日公布2024年12月份失業率詳細數據，其中，16歲至24歲勞動力失業率為15.7，較上月下降0.4%，也是該數據連續4個月下降。

根據統計局公布的數據，12月，大陸全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為15.7%，較上月下降0.4個百分點；全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.6%，較上月下降0.1個百分點；全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9%，較上月上升0.1個百分點，其中，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率已連續4個月下降。

數據顯示，2024年全年大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年下降0.1個百分點。12月份，全國城鎮調查失業率為5.1%。

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，2024年，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，較上年下降0.1個百分點，低於5.5%左右的預期目標。從各月走勢看，1、2月份冬季疊加春節假期因素，失業率升至5.2%、5.3%。3月份後，隨著節後用工逐步恢復，求職者陸續找到工作，失業率開始回落，4月份降至5.0%並保持至6月份。

王萍萍指出，7、8月份受畢業季及暑期因素影響，失業率升至5.2%、5.3%。9月份，隨著畢業生逐步落實工作，失業率回落至5.1%，10、11月份進一步降至5.0%。12月份，受天氣轉冷，部分行業生產經營進入淡季影響，用工需求減少，失業率小幅升至5.1%，同比持平。

王萍萍還說，總體看，各月失業率保持在5.0%至5.3%，走勢較為平穩，除部分月份季節性上升外，多數月份處於較低水平。