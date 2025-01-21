川普就職遊行現場「急簽行政命令」！　推翻拜登任內78項措施

記者王佩翊／編譯

美國第47任總統於美東時間20日中午（台灣時間21日凌晨）在國會大廈宣誓就職，然而他重返白宮的第一步，就是迅速展開一連串行政行動，以兌現他對於恢復保守派政策的競選承諾。他更在就職遊行現場一連簽署多項行政命令，推翻拜登任內的78項措施，並且退出《巴黎氣候協定》。

▲川普在就職遊行現場簽署多項行政命令。 （圖／路透）

根據《新聞周刊》報導，川普在第一資本體育場（Capital One Arena）參加就職遊行並發表演說，當下便宣布將撤銷拜登任內的78項行政命令、行動以及備忘錄，而演說結束後隨即在觀禮台上簽署一系列文件，同時還凍結官員發布任何新規定，直到川普政府重掌政府與行政機構，並且強制聯邦員工全員恢復全職辦公。

川普決定讓美國退出《巴黎氣候協定》，他在演講中抨擊該協定「偏袒中國」，強調美國不應犧牲產業來換取他國的「不受限污染」，並附上通知聯合國的文件。

川普還簽署了一項行政命令，試圖終結「出生地公民權」。而他同時也特赦了1500名涉及2021年1月6日國會暴亂的罪犯，引發反彈。

▲川普推翻拜登任內的78項行政命令。 （圖／路透）



根據《衛報》報導，川普一邊簽名，一名助手則在一旁大聲朗讀行政命令內容，他甚至在簽完行政命令後，把簽名用的筆往人群中拋去，許多支持者則一窩蜂衝上前搶接「川普之筆」。

據傳，川普可能在上任第一天就簽署多達100項行政命令，而這將創下歷任總統的最高數字。在過去幾十年內，新總統上任第一周或是第一天幾乎很少簽署任何行政命令，或是根本不簽署，連川普2017年就職當天，也僅簽署了1項命令。

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