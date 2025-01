川普就職遊行現場「急簽行政命令」！　推翻拜登任內78項措施

記者王佩翊/編譯

美國第47任總統於美東時間20日中午(台灣時間21日凌晨)在國會大廈宣誓就職,然而他重返白宮的第一步,就是迅速展開一連串行政行動,以兌現他對於恢復保守派政策的競選承諾。他更在就職遊行現場一連簽署多項行政命令,推翻拜登任內的78項措施,並且退出《巴黎氣候協定》。

▲川普在就職遊行現場簽署多項行政命令。 (圖/路透)

根據《新聞周刊》報導,川普在第一資本體育場(Capital One Arena)參加就職遊行並發表演說,當下便宣布將撤銷拜登任內的78項行政命令、行動以及備忘錄,而演說結束後隨即在觀禮台上簽署一系列文件,同時還凍結官員發布任何新規定,直到川普政府重掌政府與行政機構,並且強制聯邦員工全員恢復全職辦公。

川普決定讓美國退出《巴黎氣候協定》,他在演講中抨擊該協定「偏袒中國」,強調美國不應犧牲產業來換取他國的「不受限污染」,並附上通知聯合國的文件。

川普還簽署了一項行政命令,試圖終結「出生地公民權」。而他同時也特赦了1500名涉及2021年1月6日國會暴亂的罪犯,引發反彈。

▲川普推翻拜登任內的78項行政命令。 (圖/路透)



根據《衛報》報導,川普一邊簽名,一名助手則在一旁大聲朗讀行政命令內容,他甚至在簽完行政命令後,把簽名用的筆往人群中拋去,許多支持者則一窩蜂衝上前搶接「川普之筆」。

據傳,川普可能在上任第一天就簽署多達100項行政命令,而這將創下歷任總統的最高數字。在過去幾十年內,新總統上任第一周或是第一天幾乎很少簽署任何行政命令,或是根本不簽署,連川普2017年就職當天,也僅簽署了1項命令。

►川普簽署行政命令 退出巴黎氣候協定

►川普特赦1500襲擊國會山莊暴徒 受害者家屬強烈反對

►川普簽行政命令「延後TikTok禁令」 寬限期75天

►川普狂簽行政命令 宣布退出世界衛生組織

????????⚡️ President Trump signed several executive orders live on stage in the Capital One Arena.



Here are the ones he signed in front of the crowd:

- Federal workers must return to in-person work immediately

- Withdrawal from Paris Climate treaty

- Government censorship directed to… pic.twitter.com/GbcUEkpfdv