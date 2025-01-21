防止被清算！拜登臨走前放大絕　「預防性赦免」家人和反川普人士

▲拜登在離開白宮橢圓形辦公室前，宣布特赦多名家人及反川普人士。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登在卸任前幾個小時最後一次使用總統權利，先發制人地特赦其家庭成員、反川普人士，以及「2021年1月6日國會山莊騷亂事件」的國會調查委員，以防止即將上任的川普政府可能採取的「報復」行動。

綜合外媒報導，川普此前警告，他將制定一份「敵人名單」，對付那些在政治上與他作對、試圖追究其推翻2020年選舉結果，以及調查「2021年1月6日國會山莊騷亂事件」的人。隨後，拜登在其總統任期的最後幾個小時發出了這項「預防性」特赦令。

拜登宣布，他被列入特赦令的家人包括胞弟詹姆斯（James Biden）、佛朗西斯（Francis Biden）、妹妹瓦萊麗（Valerie Biden Owens），以及他們的配偶。拜登指出，他的家人長期受到「出於黨派動機的無情攻擊」，川普此前也曾公開威脅將追究拜登家族的法律責任，因此他決定保護這幾名家人，以免他們在自己卸任後遭到清算。

▲▼密利（上）和佛奇（下）都因為過去反對川普，而可能面臨清算。（圖／路透）

與此同時，拜登還赦免了批評川普的前陸軍參謀長密利（Mark Milley）、公共衛生專家佛奇（Anthony Fauci），以及多名參與「2021年1月6日國會山莊騷亂事件」調查的眾議會議員和工作人員。他表示，這些赦免旨在保護他們免受出於政治目的的無端指控，「這些公務員以榮譽和傑出的方式為國家服務，不該成為不公正和政治動機的起訴目標。」

密利將軍是上一任美國參謀長聯席會議主席。他曾稱川普為「法西斯分子」，並詳細披露川普在「國會山衝騷亂」事件中的所作所為。佛奇則曾是在國家衞生研究院（NIH）服務了40年的過敏及傳染病研究所所長。在新冠疫情期間，佛奇負責協調美國的防疫工作，並因反對川普无法證實的防疫建議而激怒了川普。

拜登在聲明中強調，這些赦免並不代表被赦免者有罪，而是為了防止他們遭到政治化的法律行動。報導稱，總統在任期結束前宣佈特赦本來是慣例。一般而言，特赦令僅適用於已被定罪的美國人，然而拜登此次卻首次赦免了一些尚未被調查的人。批評者認為，拜登可能為未來總統濫用赦免權開創先例，削弱司法體系的公平性。