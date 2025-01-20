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全球富豪2024年資產暴增66兆元！　每天財富增加33億元

▲世界首富馬斯克。（圖／路透）

▲世界首富馬斯克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

根據國際慈善組織樂施會（Oxfam）最新發布的《掠奪者而非創造者》（Takers Not Makers）報告，2024年全球億萬富翁的財富增加了2兆美元（約合新台幣65.8兆元），增速為2023年的3倍，相當於每日增長57億美元（約合新台幣1,875億元）。報告指出，未來10年內全球將可能出現五名兆億富翁，而去年此時的預測為10年內僅有一名兆億富翁。

該報告於瑞士達沃斯世界經濟論壇召開期間發布，正值全球政商領袖與超級富豪齊聚一堂之際，並與川普（Donald Trump）即將上任美國總統同步。據悉，川普內閣中將包含數名億萬富翁顧問，例如特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk），川普還計劃為美國最富裕階層提供大規模減稅政策。

儘管富人財富迅速增長，世界銀行的數據顯示，自1990年以來，每日生活費低於6.85美元（約新台幣225元）的貧困人口幾乎沒有減少，約達36億人，占全球人口的44%。其中，每日生活費低於2.15美元（約新台幣70元）的極端貧困人口中，女性比例高於男性，多出2,430萬人。

樂施會警告，減少貧困的進展幾乎停滯不前，若能縮小貧富差距，消除極端貧困的速度將可加快三倍。

報告顯示，2024年英國億萬富翁的財富總額達到1,820億英鎊（約新台幣7.3兆元），是G7國家中比例最高的國家。去年英國新增4名億萬富翁，使總數達到57名，包括靈活辦公室提供商IWG創辦人迪克森（Mark Dixon）、印度成衣業巨頭根諾馬爾（Sunder Genomal）、蘇格蘭私人股權公司CVC的共同創辦人麥肯錫（Donald Mackenzie）以及搬家公司Crown Worldwide創辦人湯普森（Jim Thompson）。

全球而言，去年新增204名億萬富翁，總數達到2,769人，其總財富從13兆美元增至15兆美元，創歷史第二大增幅。全球十大富豪每日平均財富增長近1億美元，即便他們失去99%的財富，仍然是億萬富翁。

其中，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）以2194億美元的身價位居前列，他的亞馬遜「帝國」在德國、法國、英國與西班牙的線上購物市場占比達70%以上；非洲首富丹格特（Aliko Dangote）以110億美元淨值，在尼日利亞幾乎壟斷水泥市場，並在整個非洲占據主導地位。

報告指出，大部分財富來自繼承、「裙帶關係與貪腐」或壟斷權力，其中18%的財富直接來源於壟斷。樂施會批評，這些財富多為掠奪而非創造。

根據《富比士》（Forbes）即時億萬富翁排行榜，全球最富有的人包括馬斯克、貝佐斯、Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、甲骨文（Oracle）共同創辦人艾利森（Larry Ellison）以及LVMH創辦人阿諾特（Bernard Arnault）。在川普即將舉行的就職典禮上，馬斯克、貝佐斯與祖克柏預計將共同出席，象徵科技公司對政治影響力的迅速擴大。

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