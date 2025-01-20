八德外役監114年收容人春節懇親活動　聲聲牽掛、電話傳情暖人心　

▲八德外役監114年收容人春節電話懇親活動。（圖／八德外役監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

隨著春節臨近，團圓的溫馨氛圍讓八德外役監獄的收容人更加深刻體會到親情的珍貴。為了讓收容人也能傳遞對家人的思念與祝福，八德外役監獄特別於1月15日舉辦了電話懇親活動，為收容人與家人架起心靈的橋梁。

八德外役監獄特別感謝中華電信公司桃園營運處熱心公益，無償提供10門電話線路，讓收容人透過這溫暖的專線與家人傾訴心聲，在該監細心安排下，每位參與者都能安心撥通電話，分享心情、互訴牽掛。

當天共有155名收容人參加，在洋溢著真情的對話中，他們與家人相互鼓勵與關懷，共同期盼未來團圓的日子，攜手迎接更好的明天。

收容人阿裕談及服刑期間無法陪伴祖母走完最後一程的遺憾，他在電話中向家人表達了深深的悔恨與思念。聽到熟悉的聲音，讓他感受到家的溫暖，也更加堅定了重新出發的信念。

收容人阿威則在話筒中向年邁的父母致歉，承諾未來會用行動彌補過錯，修補與家人間的親情。他們的真情表白不僅讓自己深受觸動，也讓家人感受到改過蛻變的決心，為彼此注入無限溫暖。

八德外役監獄典獄長黃鴻禧表示，矯正工作的核心不僅在於幫助收容人改過自新，更在於協助他們重建與家人及社會的連結。這場電話懇親活動，透過聲聲問候和真摯祝福，拉近了收容人與親屬間的距離，讓愛與希望如明燈般照亮彼此的心靈。