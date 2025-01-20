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受桃園八德捷運施工影響　春節交通疏運改善替代路線出爐

▲八德警分局與相關單位及大賣場業者等，辦理交通疏運與工程改善會勘。（圖／八德警分局提供）

▲八德警分局與相關單位及大賣場業者等，辦理交通疏運與工程改善會勘。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因應春節期間年節返鄉、出遊車潮，八德警分局與相關單位及大賣場業者等，辦理交通疏運與工程改善會勘，針對國2大湳交流道、市場、宮廟、各大賣場、捷運施工及重點路段等，共同研議疏運措施並提供替代路線供用路人在春節期間因應。

▲▼並提供用路人替代道路路線圖。（圖／八德警分局提供）

▲▼並提供用路人替代道路路線圖避開壅塞。（圖／八德警分局提供）

▲▼並提供用路人替代道路路線圖。（圖／八德警分局提供）

受到桃園市八德區介壽路沿線捷運施工期，八德分局與相關單位研擬解決交通壅塞方案，將由交通局調整施工路段紅綠燈秒數，並請捷運工程局加強宣導使用替代道路；另國道二號大湳交流道為八德區重要幹道，如遇車輛壅塞時，立即派遣線上警力即時疏導，避免車流回堵。為因應春節期間民眾年節採買人潮及車潮，警方將於大湳市場周邊道路實施道路管制措施，管制路口為福國北街及四維路口及廣福路及大同路口，管制期間為1月25、26、27、28日，時段為8至14時，並加強福國北街與仁愛街口，以及介壽路與忠孝街口交通疏導。

因應廟宇(指玄宮)走春參拜人潮及車潮，八德分局將於1月29日(大年初一)，實施指玄街單向交通管制，管制時段為8至12時，並於1月29、30日(大年初一、初二)派遣員警及協請義交，加強周邊道路交通疏導。春節期間八德區各宮廟、大賣場均有自聘交管人員，協助疏導車流，八德分局亦與大賣場業者(或廟方)建立橫向聯繫，即時掌握路況，並建請妥適規劃停車空間及人、車進出動線，強化周邊道路停車管理、出入口管制。

為避免道路壅塞，警方建議前往著名賣場及景點路線，由國道二號下大湳交流道(往八德方向) 欲前往置地生活廣場的民眾，由福德一路直行，接和強路->義勇街->大智路行駛即可抵達；欲前往八德埤塘公園觀光的用路人，至國道二號下大湳交流道(往八德方向)走福德一路->左轉和平路->左轉長安街->右轉興豐路來避開車潮。

八德警分局長王鉉仁表示，春節連假期間適逢介壽路沿線捷運施工期，用路人需恪遵交通規則，並注意保持前後安全車距，切勿酒後駕車，出遊前可先利用手機APP「桃園輕鬆go」或收聽「警察廣播電台」掌握路況，讓民眾和樂平安歡度春節。

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