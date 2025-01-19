奪《夜市王》總冠軍　東大門夜市主委哽咽：花蓮，我們做到了！

▲《夜市王》總決賽在高雄夢時代前廣場盛大展開。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

《夜市王》總決賽於18日下午2時在高雄夢時代前廣場盛大展開，歷時6個小時的現場販售PK賽，各個參賽攤商都使出渾身解術應戰，最後花蓮東大門夜市以總營業額1,727,780元成功奪下「夜市王」封號！

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夜市王節目開播至今，東大門夜市歷經好幾輪的激烈對戰，闖進了在高雄夢時代前廣場的最後總決賽！主委曾黃家明率領前9集參賽攤商全力出擊（無刺白帶魚捲、蛤蜊波特熱炒燒烤啤酒BAR、強蛋餅、玉里臭豆腐、蚵仔酥煎、阿讓原美味&烤哇咦燒烤、宜蘭香炸螃蟹、原香嘟論竹筒飯、福町本舖檸檬汁），在現場節目觀眾熱情應援耐心排隊等待的支持下，以較高營業額力克南機場夜市，成功奪得《夜市王》總冠軍寶座！

▲現場觀眾熱情應援耐心排隊等待的支持下，成功奪得《夜市王》總冠軍寶座！

東大門夜市主委曾黃家明在台上哽咽說：「感謝主辦單位，感謝現場排隊的大家！謝謝所有人的支持！花蓮，我們做到了！」



決賽後曾黃家明主委更感性的說道：「真的很感謝緯來節目組的邀請，提供這麼棒的機會讓全台灣厲害的夜市這樣難得的齊聚一堂，重新讓大家感受到台灣夜市的魅力和美食！謝謝高雄和全台各地甚至是國外旅客來到現場支持我們的好朋友！花蓮地震後這一年來真的太辛苦了，一路走來跌跌撞撞，我們也想為花蓮的觀光盡一份心力，現在我們拿到夜市王的榮耀了，希望能大聲的邀請大家來花蓮旅遊、走一走逛一逛然後來東大門夜市吃吃喝喝！花蓮真的很棒！歡迎大家來花蓮玩！」

