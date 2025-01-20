幫士官按摩喊「讓你舒服」還在耳邊吹氣　海陸連長拚清白吞敗

▲海軍陸戰隊示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

海軍陸戰隊一名吳姓中士執勤時，遭到部隊連長以「讓你舒服」為由按摩肩膀，還在他考試時，在他耳邊吹氣，讓他身心受創，憤而對連長提告求償。對此，連長矢口否認犯行，但連上弟兄出面作證，證實連長確實曾對吳男做出按摩、靠很近等舉動，連長遭法院判決須賠償8萬元，事後也被部隊懲處，連長不服懲處提起行政訴訟，仍被高雄高等行政法院駁回。

吳男提告主張，他於2022年2月16日在連上值星官桌填寫簿冊時，連長卻以「要讓你舒服」為由，無預警從他後方靠近，並伸手按壓、揉捏他的肩膀，他當場表示，「這樣不太妥當且不太舒服」拒絕，但連長卻毫不理會，繼續動作。

吳男還指控，連長曾趁著他在中山室進行模擬學科測驗時，以查看答案為由，靠近他耳邊吹氣，他也是立即就表示，「大仔（台語）你靠我這麼近我壓力很大」、「大仔（台語）你靠我這麼近我會寫不出來」。

吳男認為自己遭到侵犯，因而情緒崩潰，除了找連上弟兄和輔導長訴苦之外，還得求助身心科，事後也對連長提告求償10萬元。

法院審理時，連長否認對吳男有性騷擾行為，辯稱吳男求助身心科是因職場人際因應與壓力造成的情緒焦慮與憂鬱，才會到精神相關醫療院所就診，並非他造成。另外，吳男過去曾因行使業務登載不實文書罪，被判處拘役40日，吳男在服役期間本來就有適應不良及工作態度不佳等狀況，是因對他心生不滿才做出的不實指控，因此請求法官駁回吳男之訴。

不過，法官傳喚連上弟兄出面作證，2名弟兄均表示，雖未看見連長在吳男耳邊吹氣，但確實有看見他對吳男按摩，還有靠很近的行為。法官認為，連長的行為確實已經對於吳男的情緒及日常生活造成影響，構成性騷擾，因此判他須賠償吳男8萬元。

而連長事後也被部隊記過1次、申誡2次，連長不服提申覆、訴願都失敗，改打行政訴訟，連長認為同袍在作證時有證詞不一的情況，且吳男與其他同袍相處融洽，恐有串證嫌疑，請求撤銷部隊處分。

不過，高高行法官依據證人的證詞，認為與吳男申訴內容大致相符，連長指吳男與證人串證的說法，無法讓人採信，且連長曾對吳男表達歉意，就「合理被害人」的標準來說，自屬造成冒犯性之工作環境，構成「敵意工作環境性騷擾」，部隊的處分並無違誤，因此駁回連長請求。