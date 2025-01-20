「Oorah！」海軍陸戰隊口號源於韓戰　和潛艇有關

▲1950年11月1日，一支英國突擊隊部隊在從日本前往韓國的美國海軍潛艦甲板上。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

美國海軍陸戰隊隊員有個獨特的戰鬥口號「Oorah！」已經使用數十年，然而這句口號的起源故事並不為大眾所熟知，它的誕生與潛艇潛航有關。

美國國防部說明，「Oorah！」口號起源於1953年韓戰期間，隸屬第1兩棲偵察連的海軍陸戰隊員登上潛艇（USS Perch）後，下潛時會響起一個刺耳的喇叭聲，發出非常獨特的「Arrugha」聲，作為即將潛航的警示。

回到陸地後，陸戰隊員在訓練跑步時，經常使用口號來激勵士氣。根據美國海軍陸戰隊國家博物館的記錄，有人模仿潛艇喇叭聲，在跑步時喊出「Arrugha！」，這聲音隨後成為偵察連陸戰隊員的共同口號，這段歷史甚至被記錄在所有新兵必讀的《海軍陸戰隊訓練參考手冊》中。

▲馬薩羅。（圖／美國海軍陸戰隊）

根據2015年《海軍陸戰隊員雜誌》（Leatherneck Magazine）內容指出，1977年美國海軍陸戰隊第八任總士官長馬薩羅（John R. Massaro）是將該口號融入常用語的關鍵人物，他先是推廣至教官學校，在課堂中傳授給學生，而這些學生成為教官後，又將傳遞給新兵，讓這句話在軍中廣泛流傳。

隨著時間的推移，「Arrugha」逐漸演變為如今為人熟知的「Oorah」，成為海軍陸戰隊著名的戰鬥口號。