快訊／高雄某科大教授摟肩摸胸性騷！22女大生受害　遭停聘3個月

▲高雄女大生控訴遭教授性騷，目前有22人受害。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一所科技大學傳出校園性騷，一名外語系女學生指控，大一至大三期間，持續遭受某一位教授的性騷。她向朋友提及此事後，發現許多人都有相同遭遇，截至目前受害者達22人、目擊者13人，連女教授也難逃狼爪。校方證實，受害者不只一人，教評會已決議將涉案教師停聘3個月，等候性平會調查結果再予以處置。

一名女大生在於Dcard發文表示，去年12月26日中午，當時她應教授要求到其研究室還鑰匙。她先到3樓將鑰匙交還，由於一路上一直有怪怪的感覺，她便向工讀生表示，如果她長時間未回系辦，請幫忙向其他老師求助。

女大生表示，她進入教授的研究室後，教授立即關上門，並從架子上取出5片面膜，聲稱是他日本留學的學生帶回來的面膜，要感謝她這學期幫忙借鑰匙的謝禮。她覺得當下氣氛不太正常，想趕快離開研究室，沒想到教授開始摸她的頭，抬起她的下巴，用雙手揉她的臉。她感到非常不舒服，告訴教授，她要離開趕火車。

女大生說，教授不僅不讓她走，甚至把她的身體轉成背對著他，雙手從脖子經過抱著她，讓她感到很噁心，強調自己真的要走了，又被教授再抱了一次，且下巴蹭了她的脖子。

女大生指出，她回到3樓系辦，向工讀生抱怨遭遇，當下情緒激動，又吐又發抖，她上火車後，已向熟悉的老師提到這件事，並由性平單位介入處理。

女大生表示，她將此事告知身邊朋友後，陸續接到許多同樣被性騷擾的學生反饋，甚至追溯到前7屆的學長姐都有類似遭遇。連女教授也曾被這位教授性騷擾過。目前受害者人數仍在增加，呼籲若有相通遭遇的同學，勇敢站出來，目前受害者22人、目擊者13人，希望讓教授得到應有的懲罰。

校方對此表示， 學生在去年12月26日向系上反應後，即已進行校安通報並進入調查程序。今年1月10日經第一次調查小組調查會議後，發現疑似受害者不只1人，隨即進行第2次校安通報。

校方指出，依據校師法相關規定，本校不得同意疑似涉案教師申請退休或資遣，因此並無網傳「教師將退休因此無法可管」疑慮。關於此案申訴，學校教評會已決議「涉案教師暫時停聘3個月」，等候性平會調查結果再予以處置。