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士林警發紅包袋！夜市宣導防詐妙招　年節荷包有保護

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警宣導防詐提醒民眾過年慎防荷包失守。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

紅包裡的防詐密碼！為加強春節期間治安維護，士林警分局日前於士林觀光夜市舉行防詐騙宣導活動，提醒民眾在年節期間注意財產與交通安全，避免荷包受損。分局特別設計了印有「春節護鈔服務110」及「防詐請撥165」等標語的精美紅包，既傳遞新春祝福，也強調防詐的重要性。

活動中，警方向民眾宣導「防搶、防竊」及「防詐騙」等治安意識，並提醒民眾遵守交通安全規範，包括「酒後不開車」、「行人停看聽」及「停讓行人」。警方同時呼籲民眾外出時緊鎖門窗，必要時可向當地派出所申請「住居安全維護」服務；提領大額現金時也可申請警方護鈔，以降低風險。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分局長陳瑞基前進夜市宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

針對詐騙手法，士林分局提醒民眾應謹記「一聽、二掛、三查證」原則，接獲可疑電話或訊息時，可利用「165反詐騙專線」或撥打「110」查證。同時強調酒後不開車，提倡使用代駕服務或搭乘計程車，以保障行車安全。

士林分局長陳瑞基表示，詐騙手法日益翻新，民眾應提高警覺，遵守「五不」原則——「不接、不聽、不點、不傳、不信」，以避免上當受騙。他強調，治安維護和警政服務在春節期間不打烊，警察將持續堅守崗位，確保治安穩定和交通順暢，讓市民安心過年。

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