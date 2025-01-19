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外籍董事尾牙熊抱女經理！汽車大廠違反性平遭罰10萬　提告遭駁回

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲知名進口汽車公司在尾牙爆董事性騷女經理，公司因處理不當問題遭裁罰10萬。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者郭玗潔／台北報導

知名進口汽車公司在尾牙時，爆出外籍董事熊抱女經理的騷擾事件，女經理立即向公司提出申訴，但公司認定「擁抱不一定是性騷擾」、「每個國家文化不同」，判定董事僅是做出不當行為，並非性騷擾，還建議女經理暫緩報案。女經理不滿結果，循序向台北市政府勞動局提出申訴，公司被依違反性別工作平等法裁罰10萬，並公布公司名稱和負責人姓名。汽車公司不服，循序提出行政訴訟遭駁回。可上訴。

判決指出，該公司某部門女經理在2021年1月22日參加尾牙，遭外籍董事違反意願熊抱並觸摸胸部，女經理當下立即向主管反映，並在3天後向公司提起申訴。經公司召開性騷擾申訴處理委員會，判定性騷擾不成立，但是外籍董事因不當行為需受懲戒，女經理不服結果，又提出申復，但公司仍維持性騷不成立，女經理於是向台北市政府勞動局提出申訴。

勞動局認為，汽車公司對性騷擾定義顯然認識不清，未協助改善女經理的工作環境、讓她持續處於敵意式工作環境等情，裁罰公司10萬元並公布公司名稱和負責人姓名。汽車公司不服，提起訴願被駁回，又提起行政訴訟。

汽車公司主張，他們的委員會調查程序與過程皆符合性平法，且女經理和外籍董事的辦公為不同樓層、無業務往來、且無指揮監督關係，所以才沒有主動調整女經理的工作環境，委員會沒辦法預料兩人會在同年1月29號參加共同會議，且從2月10日起，女經理就依公司提供的有薪特殊病假，到4月30日前皆未上班，已有最佳隔離效果。

汽車公司認為，勘驗錄影畫面，只能證明擁抱的存在，但無法確認擁抱有違反女經理的意願，僅能知道女經理在這種歡聚場合遭擁抱後，女經理反應過於激烈，超越一般社會常情。但無法因此反推擁抱就是性騷擾，公司也主動安排醫師及諮商師，提供資源已遠超於法定需求，請求罰鍰部分撤銷，並確認原處分公布姓名部分違法。

勞動部表示，女經理經診斷患有PTSD反應，已有心理傷害，但委員會卻仍做出性騷擾不成立決議，並認為「只有一方的說明不足以證實為性騷擾」、「無法證明有摸到胸部…就證人的感受陳述，當天現場他不覺得當下的情況有不同…每個國家文化不同」，甚至認為需到「摸胸」程度才能成立性騷擾，顯然對職場性騷擾的定義有誤解。

勞動部指出，女經理提出性騷擾申訴後，還需和外籍董事一起開會，雖最終並無共同與會，但對於權力、階層相對弱的女經理而言，公司並未盡責積極保護並提供友善安全的職場環境。尤其在女經理接受公司訪談時，有委員直接建議她先不要向警局報案，暗示會影響公司聲譽，也未能保護女經理的權益。

法官檢視相關證據，認為該公司為我國知名銷售汽車公司，員工人數眾多，具有相當經營規模，對職場內性騷擾防治有高度義務，然而公司製作的性騷擾調查報告書，除後續追蹤遵循醫生的建議、提供員工3項支援措施外，僅記載「結果：根據相關人面談及證據所得到的資訊，委員會多數決議案子不構成性騷擾」，內容僅有結論，形同沒有理由，通知申訴人的方式採用電子郵件，並非「書面」，更沒有通知她能在20日內提出申覆，這些都違背公司的性騷擾申訴辦法規定，也就是連自己設定的最低義務內容都沒做到。

法官指出，雇主在發現有性騷擾的情形，就該立即採取有效的糾正補救措施，和事後調查是否成立性騷擾根本無關，因此公司不能因性騷擾不成立，就認為自己已按照性平法盡義務。公司為女經理安排諮商、有薪病假，雖可認為是補救措施，但也只是將她當作一個病人對待，更重要的應是公平處理她的案子，然而汽車公司調查決議沒有附記理由、未以書面通知申訴人、沒記載救濟教示等情，違背自訂的性騷擾申訴辦法，判定公司違反性平法採取「立即有效之糾正及補救措施」規定，原處分適當，駁回汽車公司告訴。可上訴。

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