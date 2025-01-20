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川普就職首日喊做8件事　第一通電話「要打給習近平」

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普第二屆任期將會實施哪些政策，引發全球關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普將於1月20日宣誓就職，此前他宣布將在重返白宮第一天，發布超過100項行政命令，迅速打擊拜登政府立法議程核心。《時代雜誌》整理出「這一份野心勃勃的政策清單」，包括關閉美墨邊境、結束烏俄戰爭、赦免國會山莊暴動的罪犯等。

川普去年11月接受《時代雜誌》採訪時說，「聽著，我可以撤銷拜登透過行政命令所做的幾乎所有事情」，但儘管他的一些承諾，或許可以透過行政行動實現，另一些卻可能必須與國會談判數月、甚至數年，甚至無可避免地陷入法律纏訟，尤其出生公民權、聯邦政府對跨性別者權利的規定等。

第一通電話「打給習近平」

川普去年9月在造勢活動上說，如果自己再次當選，第一通電話就要打給中國國家主席習近平，要求對方履行貿易協議，購買美國農產品，「我會說，『你必須遵守你達成的協議。我們說好的。你會購買價值500億美元的美國農產品。』而我向你們保證，他會買的。他百分之百會買的。」

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

在第一屆任期，川普政府發動的貿易戰持續18個月之後，於2020年初期達成「第一階段」貿易協議，華府降低部分中國商品關稅，換取中國增購美國商品，包括500億美元的農產品。但智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究顯示，截至2021年12月，中國進口的美國產品與服務，還不到承諾額的60%

關閉邊境、恢復旅遊禁令

川普誓言，要在上任第一天改革移民執法、關閉美國南部邊境、恢復第一屆任內備受爭議的旅遊禁令、暫停難民進入美國。

這些行動可能透過一系列行政命令執行，儘管尚不清楚細節，共和黨人猜測的具體作法包括，要求聯邦政府蓋完尚未完成的南部邊境圍牆、針對提供難民庇護的城市剝奪聯邦資源等。準白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）19日透露的最新內容，還有宣布國家緊急狀態、把販毒集團指定為外國恐怖組織。

2023年12月，川普就曾表明「我想要關閉邊境」，去年7月更在造勢活動上說，「在川普執政的第一天，我將恢復旅遊禁令，暫停難民入境、重新安置，並把恐怖份子趕出我們的國家。」

▼川普恐怕收緊移民政策。圖為美墨邊境。（圖／路透）

▲▼墨西哥,非法移民,美墨邊境。（圖／路透）

大規模驅逐、結束出生公民權

川普打算在重返白宮第一天，發動美國史上「最大規模的驅逐行動」，重點驅逐對象包括罪犯、近期越境者、被法庭下令驅逐出境的人們。根據他的提議，部分聯邦執法資源，將被轉移到移民相關任務上，拜登時代的移民app「CBP One」也會被停用。

川普也誓言終止「出生公民權」，意味著無證移民在美國境內生下的孩子，不會自動獲得美國公民身分，此舉預期立刻面臨法律挑戰。他在2023年5月曾說，「在我新任期的第一天，我將簽署一項行政命令，向聯邦機構明確表示，根據法律正確解釋，非法移民的子女，未來將不會自動獲得美國公民身分。」

▼2021年1月6日，大批示威者爬進國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國國會暴動,華盛頓,首都,國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

赦免「1月6日國會暴動」的罪犯

在2021年1月6日的國會暴動之中，1500多人因為涉案而被定罪，儘管大多都是非法進入國會的輕罪，但也有一些人被指控襲警等重罪。

川普多次表示，上任後將迅速採取行動，赦免國會暴動被定罪人士，也考慮赦免一些被指控暴力犯罪的人，成立工作小組審視其他入獄者的案件。此舉將引發巨大爭議，並可能重新挑起關於國會攻擊的政治鬥爭。

川普去年12月接受《時代雜誌》採訪，被問及上任後24至48小時，將會是什麼樣子。他回應，「我會很早開始研究1月6日（國會暴動），可能在最初9分鐘。」川普去年11月也向《時代雜誌》表示，「我將根據每一起案件的情況來處理，如果他們未涉及暴力，我認為他們已經受到很重的懲罰。」

▼川普多次吹噓自己與普丁的個人關係。（圖／路透）

▲▼ 川普（Donald Trump）,普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透社）

結束烏俄戰爭

川普多次表示，上任後將結束持續近3年的烏俄戰爭。他曾在2023年5月的CNN「市民大會」說，「如果我是總統，我會在一天、24小時內搞定這場戰爭」，也在去年9月的總統辯論中重申承諾，宣稱自己與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基的關係，有助於協調2國和平，「我會跟其中一人談談，再跟另一人談談，我會把他們湊在一起的。」

不過，在贏得總統大選之後，川普似乎已經收回這項承諾。他在1月記者會上被問及此事時說，「我希望有6個月的時間。」

結束「電動車強制令」與綠色新政

川普表示，在他上任第一天，將要推翻許多拜登政府的氣候政策，包括結束「電動車強制令」，取消氣候補貼。他將發布行政命令，解除化石燃料生產限制，並且誓言擴大國內石油鑽探，撤銷拜登政府的沿岸鑽探禁令等。另據米勒19日透露的最新內容，川普還可能再次退出巴黎協定。

▲▼美國前總統川普再度遭遇暗殺危機。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普揚言推翻許多拜登政府的政策。（圖／達志影像／美聯社）

在去年7月的共和黨全代會上，川普宣布「我將在第一天結束電動車強制令」，也就是美國國家環保局（EPA）限制排氣污染的新規定，這讓汽車製造商被迫銷售更多電動或油電混合車型。在去年10月的造勢活動上，他宣稱拜登政府的能源政策是「綠色新謊」，傷害了美國能源廠商與家庭。

撤銷聯邦法規

去年10月，川普在一次造勢活動上說，「上任第一天，我將簽署一項行政命令，指示每個聯邦機構立刻撤銷每一項推高商品成本的繁重法規。」

川普已經任命億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克，以及共和黨內提名的前競爭者拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）管理「政府效率部」（DOGE），旨在削減聯邦政府的規模與規定。

禁止跨性別者服役、參加女子運動

川普誓言，在上任第一天，就要禁止「跨性別女性」參加女子體育比賽，保護所謂「女人的權利」。他在去年12月表示，「我上任第一天，在我的毫筆一揮之下，我們將停止跨性別的瘋狂。我將簽署行政命令，結束孩童的性殘害，把跨性別者趕出軍隊，以及我們的小學、中學和高中。」

▲▼SpaceX第6次點火試射，川普特地到場與馬斯克同框觀摩。（圖／路透）

▲馬斯克大力挹注川普2024年的競選活動。（圖／路透）

川普第一屆任期就曾頒布禁令，禁止跨性別者在美軍服役，但後來被拜登政府推翻。隨著第二屆任期即將展開，他又強調，「在川普政府的領導下，美國政府的官方政策將只有兩種性別，男性和女性。」

此外，川普曾於2023年4月表示，他一上任就要跟美國食藥署（FDA）召集獨立小組會議，「調查跨性別荷爾蒙療法與意識形態，是否增加了極端憂鬱、侵略甚至暴力的風險。」

這番言論也替未成年人「性別肯定照護」（gender-affirming care）的激烈辯論火上加油。「性別肯定照護」旨在幫助那些自我性別認同與出生性別不一致的未成年人。

對「覺醒學校」削減聯邦資金

川普誓言反對所謂的「覺醒」（woke）教育政策，尤其「批判性種族理論」（critical race theory, CRT）。他宣布在上任第一天削減教授CRT、強制接種疫苗的學校的聯邦資金，也將致力移除任何「多元、平等、包容」（DEI）的聯邦機構要求，宣稱這些要求造成分裂，傷害國家團結。

川普的競選網站寫道，「在他重返職位的第一天，川普總統將立刻撤銷拜登邪惡的行政命令……此外他將呼籲國會，為那些被『公平』政策不公正歧視的美國人，建立賠償基金。」

 
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