三民國小師生參訪成功分局　餅乾老師帶來寓教於樂的安全課程

▲三民國小師生參訪成功分局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前，台東縣三民國民小學三年級的師生們來到台東縣警察局成功分局進行校外參訪，並由分局承辦人警員陳秉豐熱情接待。陳警員由於名字中的“秉”音同“餅”，因此幽默地自稱為“餅乾老師”，並帶領學生們進行一場寓教於樂的學習之旅。此次參訪活動主要在增進學生對警察工作的了解，同時強調交通安全和法律遵守的重要性。

在參訪過程中，餅乾老師詳細介紹了成功分局各組、隊的工作內容，並帶領學生參觀了分局內部的各項設施，特別是拘留室的參觀，讓學生們對警察工作的辛勞有了更深的理解。在拘留室前，餅乾老師語重心長地告誡學生們，千萬不要做壞事，否則可能會進入這個“籠子”中。學生們的好奇心十足，有的甚至提出想要進去籠子體驗的要求，餅乾老師則耐心讓他們沉浸式體驗，並進一步強化了遵守法律的意識。

此外，學生們還有幸體驗了上警車的感覺，並思考與一般車輛的不同之處。此次活動不僅讓學生們了解了警察的工作，還讓他們從中學習到安全與法律的重要性，並且充滿了歡笑與收穫。

成功分局分局長龔士哲對此次活動給予高度肯定，認為這樣的活動不僅增進了警民關係，也讓學生們在輕鬆愉快的氛圍中學到了生活中的寶貴知識，未來將繼續舉辦更多類似的校外參訪活動，讓更多學生受益。