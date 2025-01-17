句尾有ㄛ不寫「喔」！他一查「要小心呵」傻了：好嘲諷

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友抱怨，這十多年教改讓他最討厭的地方，就是現在課本都用「呵」取代「喔」，像是「注意安全呵」、「要小心呵」，讓人忍不住火大；不過有人指「呵」寫成「喔」是積非成是的結果，話題引發討論。

原PO在Threads表示，這十多年間，他實在很討厭教改把課本上的「喔」用「呵」取代，如果看到類似「注意安全呵」、「要小心呵」的用法，他心裡都會冒出OS「是在笑三…」

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貼文吸引一票網友共鳴，「看巧虎的確都是呵，讓我一直錯覺巧虎爸爸是不是開嘲諷」、「我做過教育局的動畫，台詞確實打呵，那個時候還想說是在呵X小= =」、「蛤居然！看到『呵』都會覺得超諷刺」、「注意安全呵，感覺就是煞車線被人剪斷了呀！感覺車子開出去就要出意外了。」

不過，就有人指出呵才是正確寫法，「本來就是『呵』才是正確的字，『喔』是長年下來的誤用」、「沒有改捏，從小到大課外書上也都是用呵。」

還有人貼出注音符號「ㄛ」的說明截圖，「我是習慣寫『哦』或『喔』，不過『ㄛ』的本字確實是『呵』沒錯。」從截圖中可以看到文字說明，「ㄛ（ㄛ）是注音符號中的韻母元音之一，字形取自『呵』的異體字ㄛ，發音則取官話「呵」字的韻母。」

根據教育部國語辭典簡編本，「呵」與「喔」皆有「ㄛ」的讀音。「呵」讀「ㄛ」意思是「助詞。用於句尾或語氣停頓處。表示驚嘆的語氣。」另外「喔」讀「ㄛ」意思是「嘆詞：表示了解的語氣。」