　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

句尾有ㄛ不寫「喔」！他一查「要小心呵」傻了：好嘲諷

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友抱怨，這十多年教改讓他最討厭的地方，就是現在課本都用「呵」取代「喔」，像是「注意安全呵」、「要小心呵」，讓人忍不住火大；不過有人指「呵」寫成「喔」是積非成是的結果，話題引發討論。

原PO在Threads表示，這十多年間，他實在很討厭教改把課本上的「喔」用「呵」取代，如果看到類似「注意安全呵」、「要小心呵」的用法，他心裡都會冒出OS「是在笑三…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文吸引一票網友共鳴，「看巧虎的確都是呵，讓我一直錯覺巧虎爸爸是不是開嘲諷」、「我做過教育局的動畫，台詞確實打呵，那個時候還想說是在呵X小= =」、「蛤居然！看到『呵』都會覺得超諷刺」、「注意安全呵，感覺就是煞車線被人剪斷了呀！感覺車子開出去就要出意外了。」

不過，就有人指出呵才是正確寫法，「本來就是『呵』才是正確的字，『喔』是長年下來的誤用」、「沒有改捏，從小到大課外書上也都是用呵。」

還有人貼出注音符號「ㄛ」的說明截圖，「我是習慣寫『哦』或『喔』，不過『ㄛ』的本字確實是『呵』沒錯。」從截圖中可以看到文字說明，「ㄛ（ㄛ）是注音符號中的韻母元音之一，字形取自『呵』的異體字ㄛ，發音則取官話「呵」字的韻母。」

根據教育部國語辭典簡編本，「呵」與「喔」皆有「ㄛ」的讀音。「呵」讀「ㄛ」意思是「助詞。用於句尾或語氣停頓處。表示驚嘆的語氣。」另外「喔」讀「ㄛ」意思是「嘆詞：表示了解的語氣。」

 【延伸閱讀】
►要考學測「狂轉發1篇文」　考生求：上不了國立大學！網見帳號懂了
►阿北超商結帳！脫口「要ㄌㄟˇㄉㄧㄢˇ」答案笑翻：太愛縮寫

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過年前再變天！強烈冷氣團影響時間曝
快訊／黃仁勳現身緯創尾牙！加碼特獎抽出十名幸運兒
句尾有ㄛ不寫「喔」！教改變「呵」　眾人傻了：好嘲諷
快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如
藍白大砍監院預算　監察院：將使業務近乎停擺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周末雨區逐步擴大　春節前夕變天「冷氣團再急凍」

賴清德、陳其邁蛇年小物來了　民進黨高市黨部週日限量發送

句尾有ㄛ不寫「喔」！他一查「要小心呵」傻了：好嘲諷

帶5歲女兒上廁所！媽媽「被震撼教育」馬上道歉　網讚：好棒的互動

【廣編】分享生活的「笑料」！2025第22屆利百代之星繪畫比賽開跑

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

快訊／2地非常寒冷！低溫特報擴大10縣市　冷到明早

巨大高麗菜之王誕生！嘉義青農種出重達20公斤巨無霸震撼全場

人夫上車「改口要去養生會館」　他一聽暗黑真相！老司機：賺爛了

桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

周末雨區逐步擴大　春節前夕變天「冷氣團再急凍」

賴清德、陳其邁蛇年小物來了　民進黨高市黨部週日限量發送

句尾有ㄛ不寫「喔」！他一查「要小心呵」傻了：好嘲諷

帶5歲女兒上廁所！媽媽「被震撼教育」馬上道歉　網讚：好棒的互動

【廣編】分享生活的「笑料」！2025第22屆利百代之星繪畫比賽開跑

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

快訊／2地非常寒冷！低溫特報擴大10縣市　冷到明早

巨大高麗菜之王誕生！嘉義青農種出重達20公斤巨無霸震撼全場

人夫上車「改口要去養生會館」　他一聽暗黑真相！老司機：賺爛了

桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

宜蘭縣府人事調整　劉富美、游宏隆分任財稅局長、勞工處長

地方統籌稅款紅包近466億元 　1／20前入帳

最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

表決前1分鐘才拿到總預算統刪版本　柯建銘拿拐杖怒敲發言台

小S看到「格鬥界許光漢」當場哭了　三浦孝太全身被摸遍：我滿開心的

凱莉狂被說教「怎麼當好媽媽」！　累翻回嗆：怎這麼多網路婆婆

尹錫悅關押後首發聲！發表「獄中書信」激勵粉絲　離譜內容曝光

全球唯一！推動無語良師全人模擬醫學教育　慈大獲國家品質標章

蘆田愛菜20歲「和服美照」曝光！國民女兒長大成人　非凡氣質引網盛讚

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

絞殺母女「黃麟凱卻死得沒感覺」！網曝原因

苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖舊文

黃仁勳「一口沒吃」就離開！　逢甲夜市官方曝私下對話

台南彩券行開3.94億大樂透！得主送66萬大紅包

73萬人領錢了！他曬「7萬3年終獎金」

10度冷爆「哪款被子保暖又輕」！內行推2神物

2025年翻身第一名星座出爐！

黃麟凱考上街頭藝人「期待有天路人的掌聲」

嘉義陳聰明沙鍋魚頭本月歇業

年前「斷捨離」注意！大掃除打包回收別用這類袋子　違者最高罰6000元

更多熱門

相關新聞

穿到流汗！冷門「1品牌」發熱衣全場大推

穿到流汗！冷門「1品牌」發熱衣全場大推

冷氣團發威的時候，發熱衣、羽絨外套超夯。有網友近日大推某服飾品牌的發熱衣超暖，「穿了之後是會流汗的那種。」而且價格還很親民，一件390塊，「但跑了2間，好像都快斷貨了，希望調得到貨！」就有過來人秒認證，「真的頂><」、「終於有人說出來了，思夢樂的男、女發熱衣都超優」，話題引發熱論。

阿北超商結帳「要ㄌㄟˇㄉㄧㄢˇ」　答案笑翻

阿北超商結帳「要ㄌㄟˇㄉㄧㄢˇ」　答案笑翻

泰國旅遊安全嗎？網列超危險8原因：荷包守不住

泰國旅遊安全嗎？網列超危險8原因：荷包守不住

出國用「這款行李箱」恐被罰錢！苦主曝慘痛經驗

出國用「這款行李箱」恐被罰錢！苦主曝慘痛經驗

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權狀」！

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權狀」！

關鍵字：

教改用語用詞課本Threads

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面