川普就職倒數！料重啟第一任期政策　致力結束通膨夢魘、趕走移民

▲川普即將開啟其執政2.0時代，而他在總統選舉期間的承諾與政見也再次成為人們關注的焦點。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國當選總統川普將在美東時間1月20日舉行就職典禮。在2024年的總統選舉中，川普提出了一系列具有爭議性、影響廣泛的政見。ETtoday新聞雲綜合外媒報導，從經濟與稅收政策、移民政策、氣候變遷與能源政策、外交政策，以及對台態度5大方向，來探討川普的施政立場。

對台態度：強調經濟與軍事成本，台灣應支付保護費

據《華盛頓郵報》報導，川普2024年5月曾在一次募款活動中表示，若他再度當選，中國侵台的可能是零，而且如果中國在其任內攻打台灣，他就會下令轟炸北京作為回應。

然而，他6月下旬接受《彭博商業周刊》訪問時提到，要美國保衛遠在半個地球外的台灣存在實際困難，還直言台灣應向美支付保護費，暗示了他認為美國給予台灣防衛支援需要條件的立場，也反映了其對台政策將更傾向於經濟考量。

▲川普試圖延續他上個任期推動的減稅政策，但專家認為相關政策難以讓低收入者從中受惠。（示意圖／VCG）

稅務改革：延續減稅政策，惠及高收入者

川普計劃延長他在2017年所頒布的減稅政策，讓所有人都獲得稅收減免。然而，賓大華頓商學院預算模型分析顯示，在這項政策之下，高收入者將受益最多，稅收減免可高達37萬6910美元，而低收入族群的稅後收入增幅則相對較小。

結束「通膨夢魘」：承諾穩定但經濟政策引發爭議

在2024年的總體選舉中，川普誓言要結束「通膨夢魘」，強化對中貿易制裁，增加關稅，並主張「美國優先」的貿易政策。然而，部分經濟學家警告，其對進口商品加徵關稅的政策可能加劇通脹壓力，並使美國過去2年的部分經濟進展付諸流水。

▲川普在上一個任期就致力在邊境建築美墨邊牆。（圖／路透）

移民政策：加強邊境管控，實施史上最大規模驅逐計畫

川普在非法移民問題上一直秉持著「零容忍」政策，承諾將在上任第一天就啟動史上最大規模的非法移民驅逐計畫，還將恢復嚴格的邊境政策、暫停部分難民入境、強化邊境安全、建造美墨邊境牆等。此外，他也計劃終止非法移民子女的出生公民權，不過法律專家認為此舉可能面臨憲法挑戰。

能源與氣候政策：恢復化石能源優先

在競選期間，川普喊出「鑽探吧，寶貝！開鑽」（Drill, baby！Drill！），誓言將美國打造成世界石油與天然氣領導國，並計劃減少環保監管、再次退出巴黎氣候協定，以及撤銷拜登給予電動車的獎勵措施。他告訴CBS News，他將把能源和電力的價格削減一半以上，但環保人士對其能源政策提出了嚴厲批評。

▲川普上任後如何處理俄烏衝突與美中關係引人注目。（圖／路透）

國際關係：從以色列到中國的多面手法 模糊對烏克蘭和平承諾

儘管川普曾對以色列處理加薩戰爭的方式作出批評，但他在以色列問題上將自己描繪成以色列的堅定支持者。去年11月，川普在接受Univision採訪時，表示「以色列需在公共關係方面做得更好，因為這是外界批評他們的地方」，同時還在保守派電台主持人修伊特 (Hugh Hewitt) 的訪問中呼籲以色列「快點結束戰爭」。

對於中國，川普在對中國採取貿易戰升級的強硬態度之際，同時保持與習近平的溝通。去年，川普在接收福斯新聞採訪時，表示他十分尊重中國和習近平，希望與中國保持良好關係，但他也指責中國佔美國便宜，威脅要升級與中國的貿易戰，對中國商品徵收60%或更高的關稅，還建議取消中國的「永久性正常貿易關係」（PNTR），逐步停止從中國進口所有必需品，並禁止中國購買美國農田，以保護美國利益。

至於已延燒近3年的俄烏戰爭，川普曾多次聲稱他可以「在一天之內結束烏克蘭戰爭」，不過川普始終未透露他將如何做到這一點，僅表示俄羅斯總統普丁絕不會在他當總統時入侵烏克蘭。此前，川普曾暗示，如果他重新上任，可能會停止對烏克蘭的援助。