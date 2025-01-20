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知名大賣場史上最優惠！美國醫生指定推薦的超夯營養品！4in1高效補充Omega-3就靠它

過年,大魚大肉,熬夜,保健食品,Omega-3,磷蝦油,MegaRed精萃磷蝦油（圖／資料照）

▲美國醫生指定推薦的超夯營養品【MegaRed 精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊】史上最低優惠。（圖／資料照，以下同）

消費中心／綜合報導

#知名會員制大賣場史上最低價 #限時優惠只到2/2
連續假期將至，很多人已經規劃要好好放鬆大玩大吃，然而，歡樂的聚餐時刻伴隨著大魚大肉、熬夜作息不規律，很容易造成身體負擔。因應假期，知名賣場祭出美國醫生指定推薦的超夯營養品【MegaRed 精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊】史上最低優惠！嚴選南大西洋1%珍貴精華，關鍵4合1配方，一天一顆就能補充DHA、EPA、磷脂質與蝦紅素，有效幫助體內代謝循環以維持健康好氣色！即日起至2/2，MegaRed 精萃磷蝦油現折260元！

過年,大魚大肉,熬夜,保健食品,Omega-3,磷蝦油,MegaRed精萃磷蝦油（圖／資料照）

#Omega-3的日常補充，讓營養更簡單
Omega-3不飽和脂肪酸中的DHA和EPA是日常健康不可或缺的營養素。和魚油不同，磷蝦油中含有磷脂質形式的Omega-3，具備水溶性磷酸基，溶解速度佳，有助被身體吸收。此外，磷蝦油還含有天然蝦紅素，這是一種人體無法自行合成的天然胡蘿蔔素，透過飲食補充，可為生活帶來更多支持與活力。

MegaRed南極純淨磷蝦油不僅吸收效率好，營養全面，且軟膠囊設計沒有腥味，入口順滑。不論是壓力大、作息不正常的上班族、時常吃高精緻餐飲的外食族或是需要維持身體代謝的銀髮族等族群都要日常補充做好保養。

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#高純淨與低污染，來自南極的自然精華
挑選保健食品時，除了看成分，安全可靠與品質保障也是關鍵考量，磷蝦油因高純淨度和低的重金屬污染風險，逐漸成為市場的熱門選擇。磷蝦位於海洋生物鏈的底層，主要以浮游植物和較小的浮游動物為食，相較於大型魚種，其生態特性降低了重金屬和有害物質累積的機會，因此少污染疑慮，美國醫生推薦的No.1品牌「MegaRed 精萃磷蝦油」，更是嚴選南大西洋1%珍貴精華，採用來自潔淨水域的南極磷蝦，確保提供高品質的Omega-3。

過年,大魚大肉,熬夜,保健食品,Omega-3,磷蝦油,MegaRed精萃磷蝦油（圖／資料照）

#永續捕撈，守護海洋與健康
為了維護南極海洋生態系統的平衡，《南極海洋生物資源養護公約》制定了多項養護措施，包括設定捕撈限額、規定漁具規格、劃定捕撈區域、監測與研究等，對漁業活動進行管理，防止過度捕撈以及保護關鍵棲息地，在此框架下，南極磷蝦的捕撈也受到嚴格規範，每年南大西洋捕撈的磷蝦僅占總數不到1%，避免對生態形成過度壓力，也為海洋生物資源保留了永續利用的發展。不僅展現出對環境保護的高度重視，成為可持續漁業的典範，也進一步讓消費者在選擇磷蝦油相關產品時能安心使用。

過年,大魚大肉,熬夜,保健食品,Omega-3,磷蝦油,MegaRed精萃磷蝦油（圖／資料照）

MegaRed 精萃磷蝦油目前僅在台灣知名會員制大賣場獨家販售。即日起至2/2限時超低優惠，現折260元，趁這波假期備好健康守護品，輕鬆補充營養，讓自己從內到外煥發好氣色！

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