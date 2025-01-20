看見逗點集團十年精彩：「以人為本」整合教育、健康、藝術　傳遞善的力量

▲逗點集團以「感恩」為核心，推出「有你在，真好」十年成果展，回顧一路走來的精彩歷程，更以創新理念傳遞善的力量。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／桃園報導

從翻轉課後教育開始，逗點集團致力於結合教育、健康與藝術，成為引領地方善的力量的多元人文集團，今年迎來了別具意義的10週年里程碑，特別以「感恩」為核心，推出「有你在，真好」十年成果展，回顧一路走來的精彩歷程，更展現了創新理念與實踐。

▲▼逗點10週年慶推出「有你在，真好」公益成果展。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

逗點集團執行長徐暘智比喻，逗點就像一棵生生不息的大樹，「教育像根，健康就是大樹的樹幹，藝術則是療癒內心、提升文化素養的葉子和花」，希望透過成果展，帶領參觀者感受到逗點的核心價值。

▲逗點集團執行長徐暘智比喻。

逗點集團以人為本，精心打造多元品牌。在「逗點教室」，以環境教育為核心，融入全人教育的課程設計，致力於培育未來的全方位人才。不僅重視知識的傳遞，更專注於讓學習超越課本的範疇，賦予孩子真正面對世界的能力與熱情。

▲黑洞科學教育執行長蔡齡瑩。

黑洞科學教育執行長蔡齡瑩表示，「希望孩子們的學習不要侷限在課本或課堂裡，我們把孩子們喜歡的元素，例如恐龍、白堊紀時代的一些生態背景帶進來，然後準備一整箱材料，讓孩子們透過程式的引導、教科書提供的專業解說，再搭配實作精神，自己動手、去看、去聽，藉由實驗過程學習原理，透過科學的探索，學會解決問題，進而把科學帶入生活。」

▲木子診所院長李懿耘。

在健康展區，「木子診所」帶來全方位健康管理理念，強調預防醫學和全人健康的重要性。院長李懿耘進一步指出，「我們把一些醫療衛生教育、用藥安全觀念，還有疾病預防的重點，在我們不同的講座，甚至在學生的教育中展現給大家，讓正確的醫藥知識跟急救技巧從小扎根，包含在逗點教室裡的學員、小朋友們的急救訓練，把診所的溫暖關懷，一起呈現給整個社區。」

▲丹尼真柏盆栽主理人盧松林。

在藝術展區，「丹尼真柏盆栽」把大樹、森林，變迷你了！用自然與生命力創造生活美學。主理人盧松林分享道，「盆栽就是大自然的藝術，它是一個唯一一個活的藝術品，所以我們把大自然滄桑的景觀，濃縮在盆子裡面，然後欣賞大自然的美學，這也是生命的教育，因為你只要細心照料它，它就會呈現最美的姿態給你看。」

▲大謙堂主理人郭詩謙。

還有「大謙堂」用手作傳遞心靈的療癒力量，在茶席靜心、聞香品茗間，找回內心的美好。主理人郭詩謙說，「我希望在繁忙的生活裡面，營造一個比較放鬆、清幽的空間感，有點半夢半醒，自己就跟自己在一起，參觀者從進場開始，他看到、聞到、捧到，全部的感官慢慢地回來、打開，然後也去喝到，我覺得心裡面的滿足跟快樂會很久。」

▲逗點集團展望未來，期許種下更多善的種子。

逗點集團每年的活動，強調以地方結合公益為核心，致力於擴大善的影響力。今年的十週年特展更是匯聚了多方力量，聯名深耕青埔地區的樺龍集團、以及桃園保時捷中心及知名美食品牌牛山，共同為活動注入更多亮點與意義。

▲十年成就的背後，是每一段努力與善凝聚的成果。

本次的公益活動以「高校音樂祭」為亮點，打破傳統的贊助形式，為桃園高校音樂社團打造專屬築夢舞台，成為高中生背後支持的力量，活動吸引了5,000人次參與。逗點透過這樣的行動，不僅提供高中生才華展現的機會，更實踐了「支持夢想」的核心精神，將公益的價值化為每一個青年的成長動力。

十年成就的背後，是每一段努力與善凝聚的成果，逗點集團不僅讓教育變得有溫度，也用健康與藝術豐富無數人的生活；回顧成就之餘，同時展望未來，期許種下更多善的種子，持續為社會帶來希望與改變。