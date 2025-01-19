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兩岸少棒交流賽熱血交鋒　福建少棒女將賣力拚搏成嬌點

▲福建少年團訪洲際球場超興奮！台中熱血對決新舊戰友。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，閩清實驗小學。（圖／記者李毓康攝）

▲閩清實小唯一女選手王煜祺賣力拚搏，擊出多支安打成為場上嬌點。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台中報導

由東森文化基金會主辦的兩岸少棒友誼交流賽行程來到第3天，今(18)日移師至台中崇德棒球場開打，並邀請到台壽霸龍成棒隊成員給予少棒小將指導，上午先由台中萬豐國小對上閩清實驗小學，下午則是彰化東山國小對抗連城實驗小學，許多台灣家長也把握周末時間，親自到場為孩子們加油打氣。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，臺中台壽霸龍成棒隊球員指導小球員們暖身動作。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台壽棒龍成棒隊的哥哥們親切指導傳授運動心法。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，臺中台壽霸龍成棒隊球員指導小球員們暖身動作。（圖／記者李毓康攝）

台壽棒龍成棒隊的哥哥們一早特地抽空帶領孩子們進行熱身，並傳授運動心法及投接球技巧，熱情招呼孩子們有任何不懂的地方都可以發問，都能獲得成棒球員即時解惑，而在一陣氣氛輕鬆愉快的暖身運動後，緊接著展開一整天的兩岸友誼交流賽程。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，閩清實驗小學。（圖／記者李毓康攝）

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，閩清實驗小學。（圖／記者李毓康攝）

▲閩清實小少棒女將王煜祺為爭取得分積極上壘。

上午先由台中萬豐對戰閩清實小，雙方你來我往賣力為團隊爭取榮耀，賽事相當精彩。尤其閩清實小唯一女選手王煜祺成為場上嬌點，看她揮棒的力勁絲毫不輸給同隊夥伴，積極把握每個上壘的機會，並與隊友與合作無間，最後閩清以7：3打敗萬豐，拿下在台出賽的首戰首勝。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，閩清實驗小學。（圖／記者李毓康攝）

▲閩清實驗小學黃偉鑫(左)及王煜祺(右)。

王煜祺自認今天表現比以往都還要好，順利打出多支安打，心情相當興奮，大讚萬豐小朋友球技很好，打擊能力很強。黃偉鑫表示今天打球的經驗很愉快，覺得台中萬豐這次在打擊和守備方面都提升了很多，也對在台灣登場的第一場比賽就取得勝利感到非常意外又開心。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，閩清實驗小學。（圖／記者李毓康攝）

▲台中萬豐的少棒小將方政祥(左)王宥恩(右)與閩清小選手合影。

而台中萬豐的少棒小將則大呼只打一場實在不夠，很想再繼續一起打球。王宥恩則發現對手打擊能力大幅提升，不只選球能力提升，也都能順利擊出，表現很好；方政祥則說：「上次去大陸比賽時，對方還打不贏我們，而這次竟然打贏了，我覺得他們進步很多，投球方面也大有進步，這次我們都快打不到他們的球了」。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，連城小學。（圖／記者李毓康攝）

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，連城小學。（圖／記者李毓康攝）

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，連城小學。（圖／記者李毓康攝）

下午則是由彰化東山國小對戰連城實小，雙方放手拼搏、球來就打。過去曾多次到大陸展開友誼交流賽的東山國小，這次首度在台灣主場與大陸孩子們一起打球，加上爸媽在一旁加油助陣，打起來格外順手、氣勢如虹，最後果真以懸殊得分大敗連城實小。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，連城小學。（圖／記者李毓康攝）

▲東山國小許芫鋐(左)及張崴翔(右)。

東山國小張崴翔說對戰過程很開心，覺得連城實小守備很積極、打擊也很努力揮棒，不會只是光等球。東山國小許芫鋐則表示，儘管比賽分數相差懸殊，對方仍不放棄，持續全力衝刺，值得學習。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，閩清實驗小學。（圖／記者李毓康攝）

▲東山國小教練郭長鑫。

東山國小教練郭長鑫認為，兩岸友誼交流賽可以讓孩子們進一步感受到大陸少棒隊的實力與發展現況，尤其連城實小的孩子們不論是上下場時的態度與精神，或球具裝備的擺設都很整齊，對於台灣孩子來說，除了過去習慣積極向日本棒球學習之外，大陸少棒隊在球隊管理的細節方面也很值得學習。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day3，連城小學與閩清小學少棒隊順利完成與台灣球隊的交流對戰。（圖／記者李毓康攝）

▲兩岸少棒小將們在友誼交流賽後開心合影。

兩岸少棒交流賽熱血開打 老戰友互稱讚：變得更強。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

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