正能量阿凱與導演許志漢共赴苗栗看守所　將拍監所紀錄片

▲正能量阿凱(右2)與新銳導演許志漢(右3)團隊，共同前往苗栗看守所分享，並透露拍攝監所紀錄片的計畫。（圖／張登凱提供，下同）

生活中心／台北報導

正能量阿凱（張登凱）復歸社會後，持續響應「總裁大哥」東森集團總裁王令麟以公益為一輩子志業的精神，不斷到各監所分享自己的生命故事，勉勵受刑人以正向的態度面對未來。8/1他與新銳導演許志漢共同前往苗栗看守所，除了分享福音與自己重生的故事，也透露許志漢將拍攝監所技能班紀錄片的計畫。

▲阿凱積極到各監所分享自己的生命故事，鼓勵受刑人以正能量面對未來。





阿凱不久前才分享，近期他正積極投入製片團隊，跟隨名導安景鴻學習，該團隊正在著手拍攝以盲人泳入日月潭為主題的紀錄片。現在也與另一位曾入圍金馬獎的新銳導演許志漢合作，預計拍攝技能班紀錄片，用公益來幫助監所受刑人，希望在法務部矯正署強化「一監所一特色」，鼓勵所有受刑人積極培養一技之長，為復歸社會做準備的同時，透過紀錄片讓外界也能看到受刑人的努力，給予正向的支持，提高受刑人的收入、與回到社會的工作技能，不僅是幫助受刑人，也能幫助受害人獲得相關賠償，同時對許多家庭都是正向的循環。

▲正能量阿凱(右2)加入名導安景鴻(左4)團隊學製片，日前與知名演員李㼈(左3)一同赴日月潭。



重返社會超過3年的阿凱，年少時因誤入歧途遭判刑，但他不放棄自己，在監所內完成國、高中學業，更考取多張證照，假釋出獄後，在王令麟與東森慈善基金會的協助下，成功復歸社會，更追隨王令麟「更生人照顧更生人」的腳步，過去即曾赴澎湖、金門、綠島、桃園等地監獄演講，也數度上各大電台不吝分享人生挫折重新站起來的經驗。近期在更生團契黃明鎮牧師協助下，回到17年前受洗的新店戒治所分享福音，當天他除了和同學們分享自己如何戒毒、如何從學習中改變自己、如何從逆境中成長，也分享了包含《重生效應》、《突破的奧秘》、《初衷》、《做自己的富爸爸》等書鼓勵同學，期盼能用生命影響生命，在獲得熱烈迴響之下，阿凱說，8月23日他將再次回到新店戒治所，做生命教育的演講分享。



另一方面，受到王令麟長期熱心參與各項公益活動的影響，阿凱也跟著總裁大哥的腳步身體力行做公益，經常與「正能量小隊」夥伴一同送物資到偏鄉，他希望用自身經驗幫助監所內的同學建立重返社會的信心，將繼續用自己的生命去影響更多的人，為更多的受刑人與更生人付出，並持續保持正能量回饋社會。