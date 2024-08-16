豪華郵輪感動初體驗！應曉薇帶百位學子日本圓夢之旅精彩啟航

▲由臺北市議員應曉薇統籌的「愛之船－百人圓夢旅」於8/14正式啟航，百位學生臉上難掩興奮笑容。（圖／記者張芳瑜攝，下同）

記者張芳瑜／台北、沖繩報導

由台北市議員應曉薇發起的第二屆「愛之船－百人圓夢旅」公益旅行，於8/14（三）正式啟航！又一次，應曉薇率領眾多保姆、志工協力帶著百位學生搭上歌詩達莎倫娜號，由基隆港出發前往日本沖繩，展開一場夢想的冒險。為期五天四夜的旅程，不僅能夠親眼看見大海的深廣、體驗豪華義大利郵輪，最重要的是能感受異國的美麗風光和獨特文化；應曉薇希望能讓平時努力讀萬卷書的孩子們，在今年暑假可以「行萬里路」，好好地享受一趟放鬆又開心的暑假之旅，並且留下難忘的回憶。

從與各局處協辦單位及學校事前研議、會勘超過30次，到動員大批志工、保姆隨行，只為了能讓孩子們玩得盡興、平安回家，應曉薇特別感謝臺北市政府、寶佳公益慈善基金會和中華華夏希望關懷協會的大力支持，讓「百人圓夢之旅」再次順利成行；啟航當日臺北市副市長林奕華特地到場送行，勉勵同學們要把握青春年華閱覽世界，因為「旅行就是最好的學習」，教育局副局長及學生家長也都親自送行，孩子們就這樣帶著滿滿的祝福踏上旅程。

▲臺北市副市長林奕華（右1）特地至集合地點中正紀念堂，為孩子們送上旅程祝福。

每位學生的臉上都寫滿了對這一次豪華郵輪之行的期待，而學習之旅從登上停泊在基隆港口的歌詩達號郵輪便開始了，不論是在甲板上觀看引水員如何準確地引導船隻進出港口，還是看見天上老鷹展翅飛翔的英姿，都在在吸引學生們目光、驚呼連連，感受著「海洋教育」帶來的新鮮趣味。

▲基隆港口上空盤旋的「鷹姿」彷彿也在為此次旅行送上祝福，讓即將啟航的學生們很驚喜。

▲應曉薇（前排右三）表示自己和學生們一樣，十分期待此次的郵輪見學之行。

在歌詩達號上吃的用的玩的，對第一次出國的學生們來說，一切體驗都十分新奇！中西式多樣化豐盛的自助餐點，還有郵輪主管親自接待、由義大利主廚精心烹調的美味晚餐，都讓學生們超級感動；在甲板上吹著宜人海風、欣賞夕陽落入海平面的夢幻景致，一定要和同行的朋友們留下美美的紀念照。只有在郵輪上才能看到的舞台劇和音樂表演等各有特色，還有充滿義式奔放熱情的派對時光，學生和師長眾人隨著節奏搖擺熱舞，氣氛嗨到破表，在超chill氛圍下，孩子們一解平時苦讀學業的煩悶，開懷玩鬧讓心情真正地舒壓放鬆，這就是此次圓夢之旅應曉薇希望帶給孩子們的最好禮物。

▲▼歌詩達郵輪上提供豐富的自助餐點，學生們吃得津津有味。

▲▼郵輪的晚餐料理相當精緻好吃，點餐時同學們也發揮了平時所學的英文成果，順利與工作人員交流。

▲歌詩達號上瘋狂的義大利之夜，在熱鬧音樂帶動之下，學生和老師們都跟著嗨起來！

為了替孩子們創造更不一樣的回憶，這次活動還特地安排學生參觀一般民眾無法進入的郵輪工作區，像是供應船上數千人每日餐飲的餐廳後場，所有學生都要穿戴拋棄式防護衣帽才能進入，一覽廚師們在料理台前各司其職忙碌辛勤的模樣，了解可口食物背後的製作流程，以及維持食物衛生安全的重要性。每間船艙使用的床被單、毛巾等，都要在洗衣房內經過嚴格潔淨分類，透過多台巨型洗烘衣機清洗殺菌，並且壓熨平整，才能送至每間客房讓旅客使用，洗衣房的高溫環境也讓學生們大呼「船務人員好辛苦」！學生們也走進了演員、舞者們的更衣化妝室中，看見吊滿各式繽紛奪目的禮服和大型表演道具，一窺華麗表演秀的幕後秘辛。

▲學生們參觀完歌詩達號秀場後台，在劇院舞台上合影留念。

參觀工作區行程中，學生們印象最深刻的非船長室莫屬，聽著身著航海服的帥氣船長詳細介紹、操作精密控台，講解如何在茫茫大海中判別方向、古今掌舵方式的不同、航道調整的細節等，大理高中林益安笑說這場導覽非常特別，「船長室就像電影場景一樣很酷，了解到其他人不知道的例如夜間航行等相關知識，真的很棒」吸收到了從未有的新知；南門國中陳永新也表示，「沒看過船長駕駛室，真的很新奇、很特別，還在船長室看到海豚，覺得這趟好幸運很開心」！

▲大理高中林益安（圖左）和南門國中陳永新（圖右）同學都認為，能參觀一般人無法窺見的郵輪工作區域，體驗十分特殊。

郵輪初體驗已經是收穫滿滿，讓孩子們十分期待抵達沖繩後的其他行程，對此，應曉薇表示，母親從小灌輸她「夠用就多分享」的觀念，公益已經成為她生活的一部分，她跟學生們一樣期待今年的日本圓夢之旅，應曉薇笑說，「當看到世界原來有那麼多夢想可以追逐，相信即將出國的100個孩子，他們的未來，保證比你我更精彩。」