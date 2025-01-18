康芮颱風、比特幣入題！學測自然「難度適中」　試考生：重基礎概念

▲學測今天下午考自然，包括康芮颱風、比特幣等時事都入題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（18日）第一天下午考自然科。今年自然科有不少跟時事或生活相關考題，包括比特幣、康芮颱風、諾貝爾物理獎的腦神經網絡與AI關連都入題。入闈協助大考中心審題的試考生指出，今年自然科取材廣泛、題型多元，涵蓋圖表判讀、實驗數據作圖等，多數題目以基礎科學概念即可解題，整份考卷為難易適中。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天下午考自然科，根據大考中心統計，自然科共有8萬226人報考，2695人缺考，缺考率3.36%，較去年3.30%微幅上升0.03%。

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入闈協助大考中心審題的試考生指出，今年自然科取材廣泛，例如題組第47至49題為2024諾貝爾物理獎、題組第44至46題為去年10月侵台的康芮颱風，第37至39題以探究與實做為主軸，搭配圖表與實驗數據的判讀，探討環境因子與虱目魚抗寒基因表現關係，整份試卷多數題目以基礎科學概念即可解題，也有需要計算題目，部分題目需仔細閱讀文本並結合所學才能推論出答案，整份考卷為「難易適中」。

入闈協助大考中心審題的高中老師表示，今年題目取材貼近時事，包括比特幣、無線充電、諾貝爾物理獎的神經網絡等，而且重視跨學科的統整，其中第47至49題諾貝爾物理獎試題，可說是今年探究與實做的亮點，讓學生從圖表探究，藉由理論與實驗結合，找出隱含在圖表的物理意義。

北市高中自然科教師群指出，今年物理試題整體難易適中，最讓人驚艷是諾貝爾物理獎中的腦神經網絡與人工智慧的基礎，其中49題需要結合探究與實作中數據分析與趨勢線，具有鑑別度。化學科則偏難，考題著重基本概念理解與應用並與生活結合，考生需要具備分析、推理與計算的能力。生物科試題比去年簡單，尤其非選題較往年平易近人，試題屬於難易適中。地科今年圖表題占比偏高，包括日月食、康芮颱風、斷層與板塊運動都入題，能辨別考生是否具備科學素養。