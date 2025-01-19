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學測第二天12萬考生全上場！最後五大提醒看這

▲▼學測今天起一連舉行3天。圖為師大附中考場（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今天進入第二天，12萬多名考生都要上場應試。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（19日）進入第二天，12萬名考生幾乎都要上陣。今天考英文、國綜與國寫等三科。大考中心提醒考生五大重點，包括攜帶有效證件，行動電話要完全關機，行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座，考試開始鈴響起要在答題卷簽全名，考試結束鈴響畢要結束作答；另考生若要戴口罩或圍巾等保暖物品，也要配合讓監考老師查看。

學測昨起一連三天在全台舉行。大考中心表示，今年共有12萬1182人報名，在34個考區、93個分區、3531個試場舉行，今天第一節考英文，第二節考國綜，第三節考國寫。另今年各科選考人數，國文為12萬675人、英文12萬696人、數學A為9萬2917人、數學B為9萬9814人、社會科9萬8010人、自然科8萬226人。

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▲▼大考中心整理提醒學測考生五大注意事項。（圖／大考中心提供）

▲大考中心整理提醒學測考生5大注意事項。（圖／大考中心提供）

根據大考中心統計，昨天學測首日，未攜帶有效證件仍是違規最大宗。大考中心整理5大應考注意事項，包括要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，在答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，提醒考生避免違規。

此外，為防範麻疹與流感疫情，大考中心指出，若有疑似或出現發燒、呼吸道症狀的考生和陪考家長，建議戴上口罩，若有麻疹考生，大考中心將優先安排獨立試場。但戴上口罩之後，仍須配合監試人員檢查。或因個人身體狀況或佩戴口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以進入試場後不影響辨識面貌為原則，例如攜帶暖暖包入場，建議先將暖暖包拆開並讓監考老師查看，或放桌上也可以。

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