學測數A違規近百件「未帶有效證件最多」　2考生用手機最慘0分

▲學測首日近百件違規，最大宗仍是未攜帶准考證。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（18日）考數A跟自然科。根據大考中心初步統計，上午數A違規近100件，但沒有傳出重大違規，最大宗為未攜帶有效證件50件，其次為考試中飲水或嚼食口香糖14件，另外行動電話未完全關機12件、結束鈴響畢仍繼續作答11件，還有2名考生將手機帶入試場且使用，最重該科不予計分。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天下午考自然科，根據大考中心統計，自然科共有8萬226人報考，2695人缺考，缺考率3.36%，較去年3.33%微幅上升0.03%。

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大考中心主任張新仁表示，根據大考中心初步統計各考分區回報資料，上午數A考科接近百件違規，但沒有重大違規事項。考生違規最大宗為未攜帶有效證件50件，其次為考試中飲水或嚼食口香糖14件，另外行動電話未完全關機12件、結束鈴響畢仍繼續作答11件、攜帶已關機的行動電話6件等。

張新仁指出，其中有2名考生在考試過程中攜帶手機並使用手機，1名考生在監試人員陪同下上廁所，但上完廁所後竟拿出手機與家人通話。另一名考生則是被發現在考試期間使用手機。根據考試規定，上述狀況可加重扣分或不予計分。

此外，張新仁表示，下午自然科共有8件突發傷病，考生都使用備用試場，狀況包括發燒咳嗽、憂鬱症、高度焦慮、不斷咳嗽影響考生、上吐下瀉、癲癇與憂鬱等。另上午數A突發傷病共有9件，使用6間隔離試場。