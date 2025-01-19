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2.5萬扶助家庭1／3無福利身分　南投各區扶幼委員動員送暖

▲家扶中心各區扶幼委員們推動寒冬送暖，採買物資包及冬被，前往扶助家庭慰問。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲家扶中心各區扶幼委員們推動寒冬送暖，採買物資包及冬被，前往扶助家庭慰問。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2歲家扶兒「心心」尚在媽媽腹中時，生父即不幸因車禍離世，留下媽媽獨自撫養心心，而後媽媽另交男友並懷下心心的弟弟後，男友又失聯不聞不問，讓本來就弱勢的家庭環境更陷危機、孩子們成長路上充滿荊棘；目前由南投家扶中心持續陪伴媽媽照顧心心姊弟，希望待孩子快樂上學後，媽媽也得以安心就業、逐步讓家庭長出力量自立生活。

據家扶基金會於2024年研究調查顯示，扶助全台2.5萬戶貧困家庭，有超過三分之一是不具福利身分，其中更有四成家庭常借錢過生活，南投家扶中心指出，近期幾波寒流接連來襲，加上物價高漲、更讓弱勢家庭陷入艱困處境；該中心扶幼委員們因此急招各區委員們推動寒冬送暖，採買物資包及冬被，驅車前往扶助家庭慰問。

▲家扶中心各區扶幼委員們推動寒冬送暖，採買物資包及冬被，前往扶助家庭慰問。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶表示，此次扶幼暖行，有隔代教養、單親、雙親多重障礙等多元議題的家庭，除經濟需求，在家庭互動關係、親子教養、就學生活、身心發展上皆有個別專業人員持續協助之需求，以「心心」為例，家庭成員其實共有身障的外婆、身障的大姨、媽媽及同母異父弟弟；而南投家扶扶幼工作除63名專業社工人力，另有一群社會賢達人士號招成立扶幼委員會，主要協力推動全縣兒童福利工作，包括籌募扶幼專款、主辦或協辦各項活動及轉介南投縣各鄉鎮待關心家庭，另引介各界資源，促進家扶與各社團之友好關係。

▲家扶中心各區扶幼委員們推動寒冬送暖，採買物資包及冬被，前往扶助家庭慰問。（圖／南投家扶中心提供）

▲家扶中心各區扶幼委員們推動寒冬送暖，採買物資包及冬被，前往扶助家庭慰問。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶中心李雅婷主任提及中心陪伴家庭樣貌及其多元，每個家庭背後都有其艱辛、不易的面貌，甚至在弱勢且充滿危機的環境中造成孩子們無法平安長大，在專業工作推動實需扶幼委員的相伴，感謝來自各行各業的菁英與熱心人士，無條件地加入扶幼大家庭並出錢出力，帶給弱勢家庭愛與希望，也歡迎志同道合的社會賢達一起加入扶幼工作。

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