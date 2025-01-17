鹿草鄉公所年前送暖獨老　攜手旅北同鄉會、社福團體發送物資

▲▼ 鹿草鄉公所集結民間資源，旅北同鄉會等單位共同回饋鄉里 。（圖／鹿草鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草鄉公所17日午舉辦「寒冬送暖 鹿草相伴」關懷獨居長者活動，歲末將至，為讓獨居長輩過個好年，活動邀請台灣活力老化推展協會及旅北鹿草同鄉會參與，共同對獨居長者獻上關心。鄉長嚴珮瑜，議員江佩曄、議員賴瓊如、議員詹琬蓁、議員楊秀琴服務處助理林佩儀、黃榮俊服務處主任陸泰旭、鹿草鄉農會陳健平總幹事、社會局專員黃文佳、鹿草鄉民各代表、各村村長、各社區理事長的參與。

今年度的活動別具意義，感謝台灣活力老化推展協會推出「歲末送暖 傳愛圓夢」計畫，本計畫先由公所志工隊詢問鄉內120位獨居長者的需求，針對長輩的需求來募集物資，提供獨居長輩最實質的幫助。

旅北鹿草同鄉會表示，參與此次寒冬送暖活動，一起關心故鄉的獨居長輩，是希望以「愛」回饋故鄉，讓長輩們在寒冬中能感受到鄉親的溫馨關懷，溫暖過個好年!

嚴鄉長珮瑜表示，截至113年12月止，鹿草鄉65歲以上高齡人口約占全鄉總人口數30%，鹿草鄉成為本縣高齡化的鄉鎮之一，因此公所也加強對獨居長者或共居長輩的關懷照顧，並透過公所獨居長輩志工隊關心鄉內獨居長輩。另公所也持續鏈結更多資源，以照顧鄉內的老勢大，也感謝各慈善機構及團體的資源挹注，讓長輩們感到無比溫暖!

特別感謝社團法人新北市嘉義同鄉會劉理事長德宗、元健大和直販事業股份有限公司張業務總監源安，於去年11月辦理「天籟列車計畫」捐贈助聽器的活動，讓鹿草鄉的長輩們及弱勢家戶可直接檢測聽力，並配戴助聽器回家，讓鄉民們重新聽見幸福今年度預計再辦理1場次，歡迎65歲以上或是弱勢家戶有需求者，可與各村村幹事聯繫或請洽社會課05-3752711轉69蔡小姐。