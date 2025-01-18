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天使婆婆突給「120萬大紅包」　原因曝光！媳婦驚喜：今年好過年了

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲收到婆婆的驚喜紅包。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

包紅包是華人新年的一種習俗，紅色象徵強盛活力、開心愉快、喜氣與好運，一名人妻表示，老公從小到大收到紅包，都會被婆婆拿走並存起來，日前婆婆突然拿120萬給她，並說「現在也該還給妳們了」，讓她又驚又喜直呼「今年好過年了」，貼文曝光，網友也紛紛表示羨慕。

人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，婆婆日前心血來潮提到，「妳老公從小到大的紅包錢，我都幫他存起來，現在也該還給你們了」。

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她起初半信半疑，但一查銀行帳戶時，竟然真的收到了將近120萬元的匯款，讓她驚訝不已，「感謝婆婆！真是太讚啦，今年好過年了，今晚馬上煎牛排幫老公補補。」原PO也透露，今年過年也買了一盒燕窩禮盒送給婆婆。

貼文曝光，一票網友羨煞，「請問婆婆還缺媳婦嗎？」「前世燒好香才能夠遇到怎麼大方又度量大的好婆婆」、「這婆婆根本是親媽等級」、「遇到這麼好的婆婆，真的要好好珍惜」、「小時候我媽媽只會說，我先幫你存起來，長大後會說都幫你付學費了，妳這筆錢真的是撿到的」、「婆婆太優秀了，竟然沒私吞小孩壓歲錢」、「很幸運欸妳，我也都給小孩存起來，一毛未動，真的覺得小孩的還是要屬於他們自己的」。

還有網友分享天使婆婆，「跟你一樣有個好婆婆，之前老公工作一直換來換去，我就跟我婆婆說3個小孩讀書補習很花錢，然後婆婆就給我300萬，小孩一個人100萬（老公不知道），有個好婆婆真的很重要」。

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