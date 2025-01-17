以總理辦公室證實簽署停火協議　將召開安全內閣、準備接收人質

▲以色列談判團隊稍早已致電納坦雅胡，告知停火協議已經達成。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室證實，以色列與哈瑪斯談判小組已在卡達多哈簽署停火暨釋放人質協議。以色列預計17日召開安全內閣會議並對協議進行表決，「以色列致力於實現所有戰爭目標，包括帶回所有人質，無論是生是死」。

CNN、以色列時報報導，以色列17日召開安全內閣會議之後，會在18日舉行全體內閣會議。安全內閣目前正等待以色列談判團隊返國，但現階段尚不清楚為何安全內閣以及全體內閣會議無法都在17日召開。

報導稱，反對協議者有24小時的時間向高等法院提出申請，若全體內閣會議選在18日舉行，意味著24小時的期限要等到19日晚間才會結束，讓停火人質協議要等到20日才會生效，比原計畫晚了一日。換句話說，原定19日能夠獲釋的首批3名人質將不得不額外多等待一天。

就在稍早，以色列談判團隊已致電納坦雅胡，告知停火協議已經達成。依據以色列最新聲明，98名人質家屬已接獲通知，總理已指示相關部門合作，做好接收人質的準備工作，「以色列致力於實現戰爭所有目標，包括帶回所有人質，無論是生是死」。