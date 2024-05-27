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跨境網購肉粽「先吃20萬元罰單」　防檢署籲下單前確認出貨地

▲▼南部粽,肉粽,粽子,米食,糯米,端午節,消化不良,熱量。（圖／記者李毓康攝）

▲防檢署提醒民眾勿跨境網購粽子，以免受罰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

端午節將至，農業部防檢署今（27日）指出，每年端午前後都是民眾跨境網購肉粽、臘肉的高峰期，今年起截至5月10日網路販售疑似動物檢疫物有53件，其中豬肉製品10件，提醒民眾切勿違規輸入豬肉產品，最高可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金，若上網郵寄購買，經查獲首次就開罰20萬元。

防檢署表示，今年1月至5月10日搜尋網路販售疑似動物檢疫物計53件，其中豬肉製品10件，而從2022年及2023年端午節前後3個月，搜獲境外肉粽的比率分別佔該年度的74%及86%，且商品出貨地都是非洲豬瘟及口蹄疫區的中國，已於搜獲商品當日向販售平台檢舉並要求下架。

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防檢署指出，依據「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」規定，在網際網路平台刊登違規境外動物檢疫物廣告者，最重可處15萬元罰鍰；若民眾違規輸入豬肉產品依「動物傳染病防治條例」最高可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金；若採取郵寄，郵包收件人經查證輸入豬肉產品者，首次開罰20萬元、第二次開罰100萬元。

防檢署說，因應端午檔期，已請關務署及中華郵政公司加強貨物、快遞包裹與國際郵包等檢查作業，也請民間業者協助，全力防堵境外違規輸入動植物產品。防檢署也提醒民眾，上網購買肉粽等豬肉產品，務必確認是否從境外出貨，如收到境外動植物檢疫物，可撥打動植物檢疫通報專線0800-039131，由分署人員協助後續處理。

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端午節防檢署網購豬肉製品限制

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