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「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

▲防檢署提醒，網購活體動物就是走私行為。（圖／防檢署提供）

▲防檢署提醒，未經申報網購活體動物就是走私行為。（圖／防檢署提供）

記者楊惠琪／台北報導

倉鼠可愛的模樣吸引不少民眾飼養，農業部動植物防疫檢疫署近期在國際快遞查獲多起走私倉鼠案件，倉鼠被以活體包裝宅配，經調查買家都是透過中國社群平台「小紅書」購買，賣家在網上聲稱「沒問題，可以送到台灣」，但未經申報檢疫輸入就是走私，違規者最高可處7年有期徒刑，得併科300萬元罰金。

防檢署副署長徐榮彬表示，最近國際快遞查獲多起走私倉鼠案件，經調查購買源頭均來「小紅書」的賣家，賣家在銷售文宣上均標榜「沒問題，可以送到台灣」，但未經申報檢疫輸入寵物鼠，就是違法的走私行為，光是今年已查獲8起，違規自國外輸入活體動物，最高可處7年有期徒刑，得併科300萬元罰金。

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徐榮彬指出，小動物在狹小包裹內，歷經跨國運送的碰撞與驚嚇，不僅傷害小動物未經檢疫也可能暗藏病菌，提醒民眾不要貪圖價差私下交易，購買來源不明的動物，應循合法管道購買寵物動物。

徐榮彬說，近期查獲的都是民眾跨境非法網購，過去也曾查獲旅客用手提行李、隨身衣物等夾帶走私動物，這些未經檢疫的動物，可能帶有疾病或寄生蟲，提醒民眾應建立正確防疫觀念，若發現有走私情資，也可撥打防檢署免付費專線檢舉 0800-039-131。

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