藍提凍結「醫療整備計畫」一半預算　林靜儀喊：醫療韌性不能打折

▲衛福部次長林靜儀，資料照。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院在野黨團大砍中央政府總預算引發外界議論。衛福部次長林靜儀今（18）日發文指出，藍委提案凍結衛福部「韌性國家醫療整備計畫」一半預算，直呼「影響太大了，台灣的醫療韌性不能打折！」林靜儀指出，該計劃要協助全台縣市政府提升緊急急救站及擴充臨時醫療收治場所，訓練相關人員，且需要委託醫學會等單位協助，若預算充滿不確定性，將面臨很大的挑戰。

衛福部編列「韌性國家醫療整備計畫」預算17.5億，藍委蘇清泉等人提案2024年執行成果應先提出報告，用以評估目標達成度及效益，避免預算遭濫用虛擲，使其發揮應有之功能性，要凍結該項預算2分之1，等衛生福利部於1個月內向立法院衛環委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。

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林靜儀今日於臉書發文直呼「拜託委員手下留情！！韌性國家醫療整備計畫凍結一半預算，影響太大了」她憂心表示，台灣面對各種天災，加上極端氣候及意外事件等，需要複合式災難的醫療韌性。

林靜儀指出，這個計畫協助全台縣市政府 提升緊急急救站及擴充臨時醫療收治場所，另外包括加強醫事人員災難進階現場照護能力、推廣全民急救訓練課程(Stop bleeding & CPR+AED)；另外要完成關鍵基礎設施醫院維生系統韌性盤點及整備作業，包含電力、水與醫用氣體。

林靜儀也提到，韌性國家醫療整備計畫是從救災與緊急醫療的設備和藥品衛材、外傷人力專業提升訓練；凍結一半要怎麼完成800名創傷醫師的加強訓練、1萬名醫事人員、1萬名民眾的急救訓練及52個重度級急救責任醫院韌性整備還有重大災難所需設備購置與整備。

林靜儀直言，這些案子必須委託醫學會或者其他專業團體來協助，哪一個訓練單位可以接受委託訓練然後說「我只能給你一半的錢，剩下一半要等委員會解凍才可能給」應該擔心的是訓練太慢，設備不夠好，台灣的醫療韌性不能打折！

▲藍委提案「韌性國家醫療整備計畫」預算凍結一半。（圖／翻攝自林靜儀臉書）