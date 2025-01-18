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2025春節打卡首選　Xpark+日本創藝團隊打造水母藝術燈節登場

▲Xpark+日本創藝團隊打造水母藝術燈節登場

▲「Xpark Blue」水母圓窗注入四季之美，打卡場景再進化。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節9天連假即將到來，位於桃園青埔的Xpark都會型水生公園，與日本頂尖創意藝術團隊“NAKED, INC.”合作策畫，推出首波強檔「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，打造館內超人氣展區『癒見水母』，穿梭於光影幻化的異次元空間，1月20日綺麗展開；Xpark也將推出超夢幻套票，即日起預購，歡迎民眾一起感受全新的海底藝術春宴。

Xpark表示，該水生公園內最具代表性的水母圓窗「Xpark Blue」注入四季之美，帶來嶄新的感官體驗。漂浮的水母與春之櫻花、夏之星空、秋之滿月、冬之燈籠光影交融，綻放輕舞於四季夜空之中，營造出氛圍感滿滿的夢境時分，打卡場景再進化。

▲Xpark+日本創藝團隊打造水母藝術燈節登場

▲Xpark與日本頂尖創意藝術團隊合作推出首波強檔「Xpark光之海月by NAKED INC.」，(右)製作人原輝明與(左)Xpark經理寺脇隆男。（圖／Xpark提供）

而沉浸式體驗的代表作「水母萬花筒」，全新演繹光與水母在四季變幻間翩翩起舞的優雅景致。透過影像、燈光、音樂交織而成的美麗光影交響曲，從春天花神的美讚、夏日星空的閃爍、秋草漫漫的吹拂，以至冬日溫暖的燈火，全然沉浸式視覺饗宴，宛若海洋下不思議的四季夢幻藝術殿堂。

▲Xpark+日本創藝團隊打造水母藝術燈節登場

▲2025來Xpark開好運，新春LINE帳號抽好禮。（圖／Xpark提供）

迎接小龍年到來，Xpark準備了超澎湃的的新春好禮，為來館民眾討一個好彩頭！請於來館前加入Xpark官方LINE帳號（ID：@xpark_0807）即可參加1/25-2/26的正月抽籤活動。館內1F「與眾同樂」的「Xrun！運動會」及3F「暖海生機」的溫帶LABO實驗室，將推出期間限定新春版活動，各種超療癒的生物們及飼育員陪大家一起熱鬧迎新年。

創立於1997年，活躍於世界各地的創意公司“NAKED, INC.”，跨越各種文化與領域，現實與虛擬，透過藝術與科技，將根植於電影的強烈敘事性和世界觀與新世代特有的技術相結合，為時代創造新場景，也創造出全新的體驗與感動。

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