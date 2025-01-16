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泰國治安適合旅遊嗎？網列「超危險」8原因：荷包守不住

泰國有許多平價好吃的美食與海鮮，讓旅客愛不釋手。（示意圖，取自Pexels）

▲泰國有許多平價好吃的美食與海鮮，讓旅客愛不釋手。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

近期泰國因數起擄人事件引發外界對治安的疑慮，不少台灣民眾也開始討論是否仍適合前往泰國旅遊。就一名網友在社群平台列出泰國旅遊的8大誘因，幽默地將這些「危險」描述成讓人對泰國愛不釋手的理由，掀起網友討論。

該名網友在Threads上列出了8點泰國旅遊的誘人原因，提到泰國旅遊的第一個「陷阱」就是便利商店7-ELEVEn的高密度分布，幾乎每隔幾百公尺就能看到熟悉的招牌，裡頭滿是泰國限定零食和微波食品，讓人錢包失守、行李超重成為家常便飯。

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此外，泰國人的微笑也被形容為「具有傳染力」，無論是真心或是禮貌性的微笑，都讓人不自覺露出笑容，甚至學會說「薩瓦迪卡」與當地人親切互動。而按摩服務則成了讓人流連忘返的一大亮點，每小時約新台幣239元的平價按摩，帶來極致放鬆，回國後仍令人懷念。

美食更是不可忽略的誘惑，從街邊攤販的海南雞飯到炒粿條，每份僅50泰銖（約新台幣48元），不僅價格實惠，還充滿異國風味。對甜食愛好者而言，香濃的泰式奶茶簡直令人著迷，許多人在社群動態上曬出手持奶茶的照片，成為旅遊的標誌性回憶。

泰國的夜市香氛攤位也是一大亮點，親民的價格讓遊客忍不住想全包，而住宿體驗更是高CP值的典範。用相同的預算，在泰國能享受配備泳池和美景的豪華飯店，還有服務人員貼心折好的毛巾造型，令人難以抗拒。

交通方面，曼谷擁擠的街道上，摩托車成為穿梭車陣的最佳選擇，快速又便宜的優勢讓不少人回國後覺得一般計程車「太慢」。

原PO幽默的分享吸引大批網友討論，有人直呼，「泰國超危險，去一次就愛上」、「荷包完全守不住，想定居了！」雖然泰國近期治安話題引發關注，但專家建議，遊客只要避免與陌生人搭訕或深夜獨自外出，並保持警覺，大部分行程仍是安全無虞。

泰國觀光局也提醒遊客，妥善保管個人物品，必要時可聯繫當地的觀光警察（1155），為旅程增添更多安心保障。

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