在野黨大砍預算「犯眾怒縮手」　卓榮泰：鼓勵他們多縮一點

▲行政院長卓榮泰接見「泰國台灣商會聯合總會回國訪問團」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院處理114年度中央政府總預算案，在野陣營大動作提案刪減預算引發綠營不滿。行政院長卓榮泰今（17日）表示，在野提案刪除或凍結的預算包含國防、文化，還有公務員差旅及教育訓練費用等，現在已經犯眾怒，「所以他們已經縮，我是鼓勵他們多縮一點，縮到合理範圍再來討論」。

卓榮泰今天在行政院發言人李慧芝、僑委會副委員長阮昭雄等人陪同下，接見「泰國台灣商會聯合總會回國訪問團」。卓致詞時先問候，「大家回來會冷嗎？我就知道你們從泰國回來會很不習慣這個天氣」，現在是台灣比較冷的幾天、寒流來；接著卓說，「不只天氣冷，立法院跟行政院現在也蠻冷的，氣氛很怪」。

卓榮泰表示，訪團如果去到立法院，也代表海外鄉親的聲音，希望國會能夠支持政府的中央政府總預算。他說，其中牽扯很多，比方有些預算叫國外旅費、會議跟教育訓練，「凍結如果不解凍，以後就不能去看你們，只有大家可以回來看我們，這很不合理」。

卓榮泰說，因為台灣現在跟國際的連結非常、非常重要，很多高科技、學術甚至文化、體育，「棒球比賽不是只有當下比賽，事前、事後很多工作需要很多行政業務人員要去做交流、交涉、會議討論決議」，如果國際旅運費被刪一大半或凍結很多，將造成很大的困難。

卓榮泰直言，若不能去跟國外的高科技學術機構研究單位進行討論，台灣就只能閉門造車，所以國外的相關旅費教育訓練跟會議的費用，絕對不能這樣刪減。

針對國內旅費也被刪，卓榮泰說，中央政府和地方政府常常要補助很多會議，不是只有政府對政府，還有很多民間團體如扶輪社、青商會等都要很多交流，連國內旅費都刪掉，以後台北各部會都坐在辦公室裡面，且冷氣不能開、水電費被刪除30%，沒有這樣一個國會的刪法，「你要刪多少錢要有一個計算標準，刪出來之後行政院接受就做，水電費刪不是只有辦公室刪，很多民眾要來洽公辦公的也會受到影響」。

卓榮泰表示，立委他也當過，如果覺得這單位效率執行率不好，過去預算會懲罰性刪1元，讓首長知道我要刪你預算，你要給我做好，「但現在不是，你做不好我給你保留1元，這樣怎麼做事情？這就是在弱化整個國家的競爭力，也弱化國防實力」。

「這樣一來誰最高興？跟我們科技競爭的國家最高興。」卓榮泰說，台灣科技不能進步，弱化國家競爭力、國防實力，讓台灣防衛能力被打折，現在只輸台灣一點點的國家剛好迎頭趕上。

卓榮泰直言，現在在野黨團也知道這犯眾怒，引起大家的不滿，文化界刪、國防也刪、公務員也刪，「所以他們已經縮，我是鼓勵他們多縮一點，縮到合理範圍再來討論」，希望下禮拜最後2天可以有好的開始。

「但是無論如何，政府的腳步不能停工作還是要做。」卓榮泰說，行政院經濟發展委員會日前推出兆元國家投資方案、亞洲資產管理中心等政策措施，會持續努力連結海內、海外，透過明確的國家投資目標，讓大家在合理穩定的情況下互相幫忙。