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社會 社會焦點 保障人權

性騷妙齡女警界「開單高手」正面曝　同事驚訝：他績效超好

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲同事透露，蕭員工作認真，開紅單績效在分局名列前茅，被稱為「開單高手」。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中市第三警分局蕭姓員警被20歲林姓女子指控，假藉說明案件、歸還扣案刀具，竟摸腿強抱對方，經過督察組調查，蕭員坦承對林女摸大腿、摟抱，並給予5000元「賠償金」，目前已調離現職。同事透露，蕭員工作認真，開紅單績效在分局名列前茅，被稱為「開單高手」，從警18年未有類似前科，此事件傳開後，同事都覺得非常驚訝。

林女今天上午由台中市議員江和樹陪同召開記者會，林女指控，蕭姓警員本月3日表示要歸還扣案的刀子，拿著麥當勞餐點要到她家；至門口時，問她「有沒有監視器？」她回應有，蕭員則改以「借廁所」為由進屋。後來2人待在客廳，蕭員問她社維法的案件需不需要幫忙，她回應可以自己想辦法處理；豈料蕭員竟起歹意，跟她說「不然半小時給妳5萬元，陪我出門（暗指性交易）」。

林女說，她拒絕蕭男，「我跟他說不行、我沒辦法」，但在蕭員歸還扣案刀子時，竟趁機伸出鹹豬手，對她強吻、摸大腿。事後蕭男拿了5000元給他，跟她說「看妳很可憐需要幫忙」，但她在第一時間就拒絕了這筆錢，並立即打電話給爸爸，表示遭員警猥褻。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲林女（左）今天上午由台中市議員江和樹陪同召開記者會。（圖／記者游瓊華攝）

據查，蕭是彰化人（46歲），未婚，同事私下透露，蕭工作認真，開紅單績效在分局前幾名，不過跟同事的交情普通，沒有特別親近的人。

同事說，蕭待在第三分局已10多年，原本因「6年條款」要異動，經該所所長保薦，延遲1年異動。同事指出，蕭曾因公受傷，某次特勤場勘時，爬欄杆遭割傷。同事也說，蕭的嘉獎無數，且沒有申誡，在同事之間被稱為「開單高手」，所以才被所長保薦，未料竟捲入性侵案。

此外，蕭在2018年時曾協助一起家暴案件，該案1名男子見員警到場情緒激動，拿起水果刀就要自殘，蕭見狀立刻上前壓制李男，阻止悲劇發生，事後蕭獲得時任台中市警局長楊源明公開表揚，致贈獎座與禮券。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蕭員曾在家暴案英勇奪刀，事後獲時任台中市警局長楊源明公開表揚。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市警局督察室調查此事，蕭男辯稱是他與林女有借貸關係，且自己也很喜歡女方，承認有摟抱等行為。警方表示，為調查釐清案件事實，已將蕭員先行調離原單位靜候調查，本案將秉持「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，由婦幼警察隊主動介入偵辦，並依《刑法》強制猥褻罪移送法辦。

經分局督察組警務員林昭廷查證屬實，警員蕭聖鋒將忠勇精神發揮淋漓盡致，全力遏止自殘案件，讓警察正義形象得以彰顯，殊值嘉許。

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