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苗博雅曾轟「藍營拿死囚暖民調」　3千網喊出來面對：當初喊最大聲

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

最年輕死囚32歲黃麟凱，2013年以童軍繩勒斃19歲王姓女友與女友母親，16日晚間於台北看守所刑場伏法，對此，有網友朝聖社會民主黨議員苗博雅過去的貼文「再冷，也不該拿死囚的血來暖自己的民調」，要苗博雅出面回應，為何沒有替死刑犯爭取「人權」，留言區被灌爆。

苗博雅2015年6月5日曾發文，自2010年以來，每當馬政府聲望下滑時，就會執行死刑，以此轉移社會焦點或掩蓋其他新聞，「這樣的操弄，不僅侮辱支持死刑的民眾，還讓死刑淪為政治工具。」她進一步表示，即使是前總統陳水扁在任內暫停執行死刑期間，也未曾以此手段拉抬聲望。

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苗博雅呼籲，若國家決定保留死刑制度，就應該優化執行程序，避免成為政治操弄的工具，並批評馬政府執行死刑的過程是「黑箱操作」，從未清楚說明選擇死囚的標準與程序，「再冷，也不該拿死囚的血來暖自己的民調」。

▲▼ 。（圖／翻攝自苗博雅FB）

▲▼3千名網友灌爆留言區。（圖／翻攝自苗博雅FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自苗博雅FB）

貼文被翻出，超過3千名網友留言喊「阿苗怎麼今天不講話了」、「時空背景不同之術將啟動」、「9年前的迴力鏢甩回來囉」、「可以把馬政府這三個字，改成民進黨嗎」、「朝聖何謂苗頭不對靜悄悄」。

PTT上也有許多網友討論，「目前阿苗失聯中，臉書人山人海的很熱鬧」、「等了一個晚上，怎麼沒有出面替死刑犯爭取人權」、「苗哥出來打球啊！不要龜縮啦！不是很會嘴」、「到時候應該是說在忙一直沒看到新聞」、「馬英九跟賴清德都執行死刑，苗只敢罵馬英九，遇到賴清德就躲起來」、「當初廢死喊最大聲的」。

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