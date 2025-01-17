槍決死囚黃麟凱　吳宗憲「肯定」：但別用死刑當挽救施政不力的工具

▲國民黨立委吳宗憲日前出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

死刑犯黃麟凱遭判死刑定讞7年半後，16日晚間槍決伏法，這是時隔4年再次執行死刑，也是總統賴清德上任後開出的第一槍。國民黨立委吳宗憲表示，對於執行死刑，他給予肯定，但某些人不要拿死刑，當挽救施政不力的工具。國民黨立委謝龍介也說，大法官公信力逐日降低，執行死刑只是拆彈工作。

對於昨日執行死刑，立委陳玉珍表示，很多人可能認為，賴清德今天執行死刑，是想轉移憲法訴訟法被暫時處分的焦點，但她寧可相信賴清德有心執行死刑，而其他的死囚也要陸續執行，繼續做才不是為了短暫的政治效應。

吳宗憲說明，對於昨日執行死刑，他們對法務部高度肯定，希望將來面對其他死刑犯也採取一樣的態度，千萬別拿執行死刑來挽救民調，或者挽回司法信任度，或拿死刑打誰的臉，不要這樣。

吳宗憲強調，法律制度要長治久安，我們不像君王制一個人說了算，而是一套制度跟著走，國家才不會亂。既然死刑還在，法官敢判、法務部敢執行，這些他都肯定，但不要拿死刑當挽救施政不力的工具。

吳宗憲直言，快農曆年執行死刑沒有不行，但要思考目的，歷任部長都不太敢執行，現在願意，一定是某些人開綠燈讓他做，「賴總統要硬起來不要當交換工具」。

執行死刑是否是要搶救賴政府民調？謝龍介說，他不會陰謀論來看執行死刑，當前總統蔡英文全面廢死，賴清德未必同意，才找子弟兵PO文廢死要到立法院討論，但當大法官被說實質廢死，賴清德要拆彈，近期有很多立法院的案子，民進黨聲請釋憲或者暫時處分，大法官公信力逐日降低，今天執行死刑是拆彈工作，還有36位死囚，何時第二個，請告訴大家。