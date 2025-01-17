法務部曾5度「槍下留人」！　僅1人獲改判「最終假釋出獄」

▲法務部曾有5次槍下留人。（圖／記者黃哲民攝）



記者施怡妏／綜合報導

死刑犯黃麟凱2013年以童軍繩勒斃女友、女友的母親，16日晚間於台北看守所刑場伏法，台灣廢除死刑推動聯盟發出聲明譴責，「敬告賴清德總統、鄭銘謙部長槍下留人」。回顧歷年執行的死刑案例，僅有五次出現「槍下留人」的情況，其中只有死囚張志文最終被改判無期徒刑，並獲假釋出獄，其他4人仍被槍決。

死刑案件一旦定讞，法務部長簽准死刑執行令後，必須在三天內執行，因此仍「槍下留人」的情況非常罕見。這五名曾經「槍下留人」的死刑犯分別是黃松鑑、陳訓志、劉奇訓、張志文和鍾德樹，除了張志文成功逃過一劫，其餘4人最短只拖延了2天，最長的鍾德樹則拖延了4年3個月又4天。

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▲絞殺前女友母女，黃麟凱判死刑定讞。（圖／資料照）



法務部指出，黃松鑑在1969年9月17日被批准執行死刑，但在槍決前，他指控公設辯護人在最後事實審理時未為其辯護。執行檢察官審閱筆錄後，發現程序違法，遂暫停執行並提起非常上訴，但最終仍遭最高法院駁回，黃在同年10月26日被槍決。

陳訓志在1995年3月21日被簽准死刑令，但他在臨刑前聲稱有不在場證據且未接獲判決書，執行檢察官決定暫緩執行，兩天後確認程序無瑕疵後再執行死刑。

前雲林縣議員劉奇訓在1996年6月15日被批准執行死刑，執行檢察官在槍決前發現劉曾聲請再審，報請法務部審核後暫緩執行。之後劉多次抗告並聲請非常上訴，但均遭駁回，最終在1997年2月27日被槍決。

而張志文因盜匪案被判死刑，法務部長在2001年4月2日簽下死刑令，但檢察總長盧仁發發現程序違法，張所犯下的是唯一死刑之罪，應強制辯護，但卷宗中未見辯護書狀，決定「槍下留人」，兩度提非常上訴，最終張被改判無期徒刑，並於2012年5月假釋出獄。

鍾德樹因幼稚園縱火案在2006年11月30日被批准死刑，原本當天就要槍決，但因律師早前聲請閱卷，卷宗被調走，執行被迫暫緩，最終在2011年3月4日才伏法。

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