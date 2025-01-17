眾人起鬨回應死刑　黃揚明「幫苗博雅說話」：7PM前都來得及

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最年輕死囚32歲黃麟凱16日晚間於台北看守所刑場伏法，對此，大票網友朝聖社會民主黨議員苗博雅過去的貼文「再冷，也不該拿死囚的血來暖自己的民調」，希望苗回應。媒體人黃揚明就整理對方過去在死刑執行後的發文時間點，「至少等到今晚7點以後，他若還沒有發文，才算是破了先前的最晚發文時間紀錄。」

黃揚明（剝雞）在粉專發文「這次我要幫苗博雅說話！」提到苗博雅的臉書粉專在2015年4月18日成立，「不含昨天的死刑執行，歷經4次死刑執行。」

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他找出對方在4次死刑執行後的發文時間點，首先是馬政府執政時期，「王俊欽等6人2015年6月5日傍晚槍決，苗博雅2015年6月5日晚間7：03發文（約在槍決後1個小時後）」、「鄭捷2016年5月10日晚間不到9點槍決，苗博雅2016年5月11日下午6：18發文（約在槍決後21小時後）」。

再來是蔡政府時期，「李宏基2018年8月31日下午不到4點槍決，苗博雅2018年8月31日深夜11：26發文（約在槍決後7小時後）」、「翁仁賢2020年4月1日晚間約9時許槍決，苗博雅2020年4月2日上午6：35發文（約在槍決後9小時後）」。

黃揚明就說，苗博雅最晚是在槍決後21小時才發文，「所以昨天晚上約10時左右槍決執行完畢。應該至少等到今晚7點以後」，屆時苗博雅若還沒有發文，才算是破了先前的最晚發文時間紀錄。最後他還表示，「請別急，請稍安勿躁。既然苗博雅秉持一貫堅定支持廢死立場，相信他一定不會讓支持者失望。」