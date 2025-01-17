冤案平反竟一毛不賠　船老大被誣販毒跑路5年「坐牢還比較爽」

記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

正當過著平凡日子的兩個爸爸，某一天卻突然遇上老天玩弄，分別莫名背上販毒和性侵兩個不名譽刑責罪名，他們跑路、傾家蕩產與司法抗爭，才終於爭回清白，但被毀的人生，政府竟一毛不賠！冤案平反人林進龍和陳龍綺，來《豈有此呂》分享委屈不公平的境遇，他們是如何沒尊嚴的度過。

▲冤案平反人陳龍綺(右)、林進龍(左) 。（圖／《豈有此呂》）

擁有6艘漁船的船老大林進龍，只是接了一通越洋電話，幫人在菲律賓的兒時玩伴送修壞掉的機器，結果警察衝出來，他才赫然發現裡面都是毒品，最後判刑18年。

他賣光船籌錢跑路5年，無法跟妻小聯絡，三餐不繼，一聽到怪聲音就提心吊膽，他說:「坐牢還比較爽有人送飯」更氣法官亂判，還囂張拍桌叫他閉嘴。

▲說到荒謬的人生和法官亂判，林進龍不禁苦笑 。（圖／《豈有此呂》）

海產店老闆陳龍綺不在犯罪現場，卻因為「DNA無法被排除」成了性侵犯，判4年2個月，他有兩個女兒，無法接受不名譽，舉家跑路期間患上恐慌症，好幾度想自我了斷。直到科技進步，DNA能多驗5組後，證明他沒性侵，讓陳龍綺酸法官判決書的逞慾細節，到底如何瞎掰出來的？

▲陳龍綺挺過絕望後意志堅強，還能正面看待人生並給予同路人援手。（圖／《豈有此呂》）

因為自己淋過雨，總想著替別人撐把傘，兩人都慶幸絕望人生中遇到了羅秉成律師和冤獄平反協會，讓他們洗脫冤屈，但誰來彌補他們破碎的人生？政府以他們沒坐牢不賠償，還要他們無奈接受，這是正義嗎？更多龍哥們分享逃亡期間的不堪，請鎖定1月17日下午1:10的《豈有此呂》。