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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑衣部隊滿身屎珍貴照！天威部隊滲透變幹架　特種單位高手多！因保密被埋沒

記者李芸樺、陳冠妤／台北報導

又有特種部隊戰士蒞臨《豈有此呂》了，海軍陸戰隊兩棲特勤中隊、也就是黑衣部隊退役的張三郎說，國軍真的沒你想得那麼簡單，特種單位內的高手更是多，都是因為保密關係而被埋沒及不被人知，他也帶來許多從軍時期訓練及英姿颯爽的珍貴照片跟觀眾分享，包括克難週潛入化糞池滿身屎加草的狼狽照。

▲▼ 海軍陸戰隊兩棲特勤中隊退役戰士張三郎。（圖／《豈有此呂》）

起初因為學長的吆喝就加入特戰隊「其實第三天就想退訓」，張三郎說，有教官為了逼你退訓，還使出失傳的八卦陣要操死大家，反而讓他想盡辦法留下來，以維護男子漢尊嚴！當下很痛苦，但事過境遷很享受過程，重選仍會再去！

▲▼ 海軍陸戰隊兩棲特勤中隊退役戰士張三郎。（圖／《豈有此呂》）

▲ 海軍陸戰隊兩棲特勤中隊退役戰士張三郎。（圖／《豈有此呂》）

而說起特戰菁英會組成「天威部隊」專責測考營區反滲透能力，張三郎則有不少趣事。他說有次任務，學長先行卻在翻牆時被長釘刺穿腳底板，想叫又不能叫太大聲，而他們當下合力幫他拔釘，並豪邁用米酒消毒，讓主持人呂捷不禁問：「任務中怎麼會有米酒？」阿郎則神祕打趣說：「是預備方案」

但阿郎也說，天威部隊行動雖然是演習，但受測方不免會打真的，結果演變成雙方幹架真衝突，還得要叫連長或隊長出來喬！

▲▼ 海軍陸戰隊兩棲特勤中隊退役戰士張三郎。（圖／《豈有此呂》）

▲張三郎和呂捷對談軍旅見聞和趣事。（圖／《豈有此呂》）

至於克難週跳糞坑特訓，他們需要潛入化糞池憋氣30秒，提前爬起來的會被教官壓下去；但這不是最慘，教官還叫頑劣份子去接同僚「現大的」屎當場抹起來，為了磨練堅強心智突圍，被俘虜也不怕！

更多張三郎軍旅趣事和撞邪故事，以及他特殊的小鬍辮有什麼意義？請鎖定1月14日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 海軍陸戰隊兩棲特勤中隊退役戰士張三郎。（圖／《豈有此呂》）

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