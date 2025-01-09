壯過80%男人的生理女黃尹萱　你能接受她上男廁還女廁？

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我要當自在的金剛芭比　壯過80%男人的生理女！你能接受她上男廁還女廁？

記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

得到全國健力冠軍以及全國健美比賽第三名，很厲害，卻為了到底要上男廁還是女廁而困擾的健身教練，黃尹萱XUAN來《豈有此呂》作客了！是的，她是肌肉壯過80%男人的生理女，外型也不是社會上認知的女性樣子，她訴說曾遭受過不少異樣眼光。

黃尹萱分享她剛入職時，進去公司的女廁上廁所，都被打掃阿姨轟出來，而且就算XUAN解釋自己是女性，還請其他同事作證，對方依然不相信，直到她出示身分證，對方才哼的一聲甩頭走掉。

▲▼ 健美選手、健身教練黃尹萱XUAN。（圖／《豈有此呂》）

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▲ 健美選手、健身教練黃尹萱XUAN。（圖／《豈有此呂》）

主持人呂捷問到「被認同」是重要的嗎？XUAN坦然地說，她知道自己喜歡女生，但一開始她的確曾經隱藏自我以及做別人想要的樣子，後來才漸漸了解到，有人喜歡就會有人討厭，她決定把目光放在愛她的人身上，發現並沒有人視她為異類，所以立志要當自在的金剛芭比。

▲▼ 健美選手、健身教練黃尹萱XUAN。（圖／《豈有此呂》）

▲黃尹萱XUAN侃侃而談從健身找尋自我認同的旅程。（圖／《豈有此呂》）

談到林郁婷事件，以及健美比賽的女性選手竟還有需要刻意戴假髮、做指甲、化妝，甚至穿比基尼的潛規則，黃尹萱坦言她想被看見，無奈還是要妥協在特定的女性框架中，只能期待有一天，這個標準會改變。

更多黃尹萱分享為了健美比賽，痛苦斷水、橫紋肌溶解以及找媽媽痛哭的經歷，請鎖定1月9日下午1:10的《豈有此呂》一起聽故事。

▲▼ 健美選手、健身教練黃尹萱XUAN。（圖／《豈有此呂》）

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