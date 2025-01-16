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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反對國民黨全面刪除公視預算！　呱吉轟洩憤式監督：毀滅台灣文化

▲公視大樓。（圖／資料照片）

▲公視。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨團針對114年度總預算案，以報導偏頗、戲劇竄改歷史等原因，提案刪光文化部補助公視的23億元預算，此舉引起藝文界反彈。對此，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑今（16日）表示，國民黨若刪除預算原因在於政治立場偏頗，是欲加之罪何患無詞，公視節目多數不涉及政治立場，有涉及政治的也都非常小心，自己很確定不贊成全面刪除公視預算，這種洩憤式的監督政府方式，只會毀滅台灣的文化而已。

邱威傑表示，民意代表在審查預算期間砍預算，天經地義，監督政府、避免預算浮濫使用，是工作職責也是看待民意代表能力的指標之一，所以他不反對任何一位民意代表砍政府預算。

邱威傑表示，舉例來說，客委會是否應該補助「大港開唱」，見仁見智，客委會不補助大港開唱，音樂祭也未必辦不起來，自己擔任市議員期間，他們也常常遇到活動本身立意良善，但是補助科目並不合理，所以最後研議改用其他名目繼續支持的做法。

邱威傑認為，但每一項預算的刪減都代表一種政治態度，以客委會不應該補助大港開唱這件事來說，意思並不是反對客家文化、也不是反對大港開唱，而是反對用贊助音樂祭的方式來推廣客家文化。不管你找來台灣的黃連煜或中國廣東的九連真人來唱客家歌曲，「這種客家文化不是我要的」，就是這個預算刪減背後的態度，大家可以站在自己的角度來判斷一下這是否合理。

接著，邱威傑指出，以國民黨提案公視影視及流行音樂推動與輔導預算23億全砍來說，公視經營績效的確是一個可以討論的議題，他沒有要說服任何人「誰來晚餐」或「青春代言人」是大家都應該看的好節目，Taiwan Plus是好是壞也可以社會公評。

邱威傑直言，但若說刪除公視全部影視節目補助的原因在於政治立場偏頗，就是欲加之罪何患無詞，公視節目多數不涉及政治立場，例如推動多年的國際兒童影展。有涉及政治立場的節目也都非常小心，例如他先前曾參與公視一場關於台海戰爭議題的討論，主戰、反戰的代表都有出席，例如國民黨的立委翁曉玲也有以特別來賓的身分發表看法，甚至因此被部分民進黨支持者批評「為何可以在台海戰爭議題上邀請統一派的代表發言」？

邱威傑指出，去年第59屆金鐘獎，公廣集團更是依照慣例地成為最大贏家，拿回15座獎盃，成績斐然，而過去「植劇場」和許多經典的節目，更是孵育台灣導演與拍攝團隊的重要搖籃，在台灣影視產業面臨左右夾擊的辛苦寒冬裡，公廣集團的存在，是許多台灣影視創作人才賴以生存的避難所，這也是為什麼許多知名導演和影視從業人員第一時間就願意站出來反對這項刪減預算的提案。

邱威傑說，預算一定可以砍，討論一定有空間，目前這些預算刪減的動作也還在提案階段而已，大家還有改變現實的機會，所以需要每個人的參與和討論，影響那些靠選票擁有權力的民意代表。

最後，邱威傑強調，不要只因為政治立場而站隊，要問自己想要的未來是什麼，至少他很確定自己不贊成全面刪除公視預算，這種洩憤式的監督政府方式，只會毀滅台灣的文化而已。

▼前台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

▲▼歡樂無法黨創黨大會,台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

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