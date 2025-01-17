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小琉球版《灰姑娘》　一隻洞洞鞋讓他撿回一位女朋友

近日有網友在網路上分享，自己過去和朋友到小琉球旅遊時，在路上發現單獨一隻「洞洞鞋」，最後才知道是他與女友結緣的「月老鞋」。（示意圖／翻攝pixabay）

▲近日有網友在網路上分享，自己過去和朋友到小琉球旅遊時，在路上發現單獨一隻「洞洞鞋」，最後才知道是他與女友結緣的「月老鞋」。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日有網友在網路上分享，自己過去和朋友到小琉球旅遊時，在路上發現單獨一隻「洞洞鞋」，他誤以為是同行友人遺落，便開玩笑說：「以為是灰姑娘喔？」沒想到正好遇到掉落這隻鞋的失主回頭撿鞋，還霸氣出聲「灰姑娘是我！」這場尷尬的相遇過後，2人再次在旅程中相遇，互換聯繫方式後就此成為朋友、進而交往，如今已經在籌備結婚。他們近日在整理照片時，翻出當初馬路上那隻形單影隻的洞洞鞋照片，才驚覺這是2人的「月老鞋」。

一名網友在Dcard以「意外撿到女友...的鞋」為題發文，分享了他最近在整理手機照片時，意外翻出了一張充滿回憶的照片。在他上傳的照片中，一隻上面裝飾著經典電玩「小精靈」裡彩色鬼魂的洞洞鞋，孤零零的倘在柏油馬路上。這名原PO透露，這隻鞋可是他與女友的「月老鞋」。

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原PO回憶，當年他與一群朋友到小琉球旅遊，某天晚餐時，大家分頭覓食，只約好晚上一起回民宿喝酒。當他吃完飯後與夥伴走在回到民宿的路上，發現一隻洞洞鞋孤零零遺落在馬路上。由於這隻鞋子與同行友人的鞋子十分相似，大家都誤以為是朋友的鞋子，紛紛拍照上傳群組。其中有只有他一個人特別放聲大笑：「她（友人）以為她是灰姑娘喔？」

沒想到此時，一輛機車停在他旁邊，車上的女騎士一邊放側柱一邊說：「灰姑娘是我！」瞬間讓他與同行友人都感到異常尷尬。原PO還回憶：「空氣瞬間安靜！誰也不敢笑，尤其是我，特別想找個洞鑽進去，覺得超尷尬。不誇張，真的尷尬癌末期！」

原PO表示，這名失主赤著腳過來穿上鞋子，向他們一行人說了不好意思，就瀟灑騎車離去，沒想到第二天中午吃飯，原PO一行人又遇見這位失主。這次，他在朋友的起鬨下，與對方交換了IG，返台後聊天才發現，2人不僅住在同個城市，甚至連地區都相同。

在這種奇妙的緣分下，2人漸漸開始相約出去吃飯，看電影，進而開始交往。如今已經交往2年，並且正打算結婚。也正是因此，在整理照片時才會翻出這張只有一支洞洞鞋的舊照片。他忍不住笑說：「居然這樣撿到女友...的鞋，真的不是普通的洞洞鞋，是月老鞋！」

對此，有不少網友表示：「真是浪漫的相遇！」、「我也穿著洞洞鞋去小琉球，怎麼沒有撿回一個男朋友？」、「這場洞洞鞋之戀會不會是預謀犯案？其實是故意掉一隻鞋，然後埋伏在旁邊？」不過也有人懷疑故事的真實性，認為可能是創作文。

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