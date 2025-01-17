中國考古1發現「改寫世界軍事史」　出土地點跟台灣歌手撞名

▲中國考古學家宣稱，發現「改變世界軍事史」的騎馬俑。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者吳美依／綜合報導

中國江蘇省文物局近日宣布，在南京「五佰村」出土一件驚世文物，那是一尊騎馬俑，儘管尺寸迷你、高度不到20公分，卻顯示騎士正在使用單邊的三角形「馬鐙」。

澎派新聞報導，2019年起，考古學家在南京「五佰村」、三國孫權麾下將領丁奉的家族墓地，展開發掘工作，一共出土16件騎馬俑，而其中一尊顯示，騎兵正在使用單邊馬鐙。南京市考古研究院研究館員周保華表示，這是南京首次發現此類釉陶騎馬俑，意義重大。

馬鐙通常由金屬或木材製成，懸掛於馬鞍兩側，能夠輔助上馬，提高騎乘穩定性，並讓騎兵騰出雙手使用武器，對於騎術與騎兵戰略的發展，都有重大影響。

而報導指出，根據羅馬古城龐貝壁畫，西元前4世紀、建立橫跨歐亞非三洲大帝國的亞歷山大大帝的馬其頓軍隊，尚未使用馬鐙。事實上，西元5世紀以前的世上其他地區，目前都尚未發現使用馬鐙的類似證據。

至於中國，則是在戰國時期開始發展騎兵，但關於馬鐙出現時間，一直都有爭議。這次丁奉家墓騎馬俑的發現，「把中國使用馬鐙的時間，最早定義在丁奉去世的公元271年」，足以「改寫世界軍事史」。