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恆大第二！萬科總裁祝九勝被公安帶走

▲▼大陸房地產開發商萬科集團的總裁、CEO祝九勝。（圖／翻攝微博）

▲萬科集團總裁、CEO祝九勝。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

根據《經濟觀察網》報導，中國大陸房地產開發商萬科集團的總裁、CEO祝九勝已被公安帶走。

祝九勝16日傳出被公安帶走，《經濟觀察網》多次撥打其手機、電話都沒有接聽，傳簡訊也沒有回覆。《經濟觀察網》也試圖聯絡萬科董事會秘書朱旭，但同樣沒接電話、沒回簡訊。

報導並指出，深圳相關工作專班已全面介入萬科，萬科可能面臨接管改組。

這已不是大陸房企首次被地方政府介入管理，2021年12月，應恆大地產集團有限公司請求，廣東省人民政府同意向恆大地產集團派出工作組，督促推進企業風險處置工作。值得注意的是，恆大債務危機爆發後的兩年後（2023年9月），許家印因涉嫌違法犯罪，被公安帶走。

▲▼萬科。（圖／翻攝自中新網）

祝九勝於2012年加入萬科，長期執掌資金管理部門，在萬科的資金調度以及事業合伙人持股平台「盈安合伙」中起著舉足輕重的作用。2018年初，祝九勝升任萬科總裁、CEO。

萬科曾被認為是大陸最優秀的開發商之一，以管理陽光透明和現金流健康著稱。2017年「寶萬之爭」後，深鐵集團花費664億元從華潤、恆大等企業手中收購萬科29.38%的股權，深圳國資籍此成為萬科大股東。

2021年恆大爆雷後，大陸房地產商接連陷入債務危機，萬科也不例外，其信用評級甚至被穆迪、惠譽等多家國際信評機構下調至「垃圾級」。

據萬科3日公告披露，2024年全年，萬科累計實現合同銷售面積1810.7萬平方公尺，合同銷售金額2460.2億元；與2023年相比，萬科的合同銷售面積同比大降26.57%，合同銷售金額大降34.59%。

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