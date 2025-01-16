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業務費預算被砍到剩1元　陸委會：駐港澳辦事處恐關門

▲▼大陸委員會主任委員邱垂正出席「114年中央政府總預算相關說明」記者會。（圖／行政院提供）

▲大陸委員會主任委員邱垂正出席記者會。（圖／行政院）

記者蔡紹堅／綜合報導

在野黨立委近日提案，將陸委會的業務費預算刪除至剩下1元。對此，陸委會主委邱垂正16日表示，這等同於要癱瘓陸委會，不只兩岸交流可能被迫全面停擺，駐香港、澳門辦事處也面臨關門。

邱垂正在行政院「114年中央政府總預算相關說明」記者會上指出，這種非理性、全數刪除業務費與基本維持費的行為，等同於要癱瘓陸委會，將對國家安全、兩岸關係發展、人民權益造成無可彌補的傷害。

邱垂正提到，陸委會致力於推動相互尊重、健康有序的兩岸交流，持續穩健推動兩岸的專業人士、小三通、觀光客、陸生等兩岸交流，也持續強化交流管理等安全機制，「一旦預算被刪除，首當其衝，陸委會將無法執行兩岸人民關係條例所授權審查大陸人士來台，兩岸交流可能被迫全面停擺，影響衝擊無法想像。」

▼駐香港辦事處揭牌，當時的陸委會主委賴幸媛赴香港出席儀式。（圖／陸委會）

▲▼我駐香港辦事處揭牌，時任陸委會主委的賴幸媛赴香港出席儀式,台北經濟文化辦事處。（圖／陸委會）

邱垂正說，預算被刪除，恐導致台灣的關鍵技術、高科技人才被中國誘拉、外流，削弱台灣在全球高科技產業供應鏈的關鍵地位。

邱垂正說，台灣有36萬5000個陸配家庭，5萬多個香港新住民及1萬多名陸港澳學生，都是陸委會照顧對象，如果預算全被刪除，這些對台灣土地懷抱夢想、擁抱台灣的民眾的基本權益都將受影響。

邱垂正說，面對中國大陸拋出「懲獨22條」，國人赴陸安全風險遽增，守護國家安全陸委會責無旁貸，若預算被大幅刪除，陸委會所提供民眾赴陸港澳的簡訊服務，以及動態登錄系統都無法運作維繫。

邱垂正強調，沒有預算的話，陸委會駐港澳機構的日常運作及服務也將中斷，駐香港、澳門辦事處無預警關門，不僅是台港、台澳重大事件，更會震撼國際視聽，相關往來民眾得不到政府核發簽證、文書驗證、急難救助等服務，旅居香港的7萬國人就像斷了線的風箏，遇到緊急意外也無法獲得必要即時協助。

最後，邱垂正呼籲在野黨立委重新審酌，共同守護國家安全與人民權益，避免兩岸關係的和平穩定繁榮現狀遭破壞。

▼駐澳門辦事處於2011年揭牌。（圖／陸委會）

▲▼時任陸委會主委的賴幸媛，2011年為我駐澳辦事處揭牌。（圖／陸委會）

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